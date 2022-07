Reda Mahfoud, nouveau directeur général France de Malt

Malt, marketplace spécialisée dans la mise en relation entre les freelances et les entreprises est l’un des plus gros succès de la e-RH tricolore. Fondée en 2013, elle collabore avec 370 000 travailleurs indépendants et plus de 30 000 entreprises et est présente au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, dans les pays nordiques, en Espagne au Moyen-Orient ou encore en Afrique du Nord.

Si l’internationalisation est un levier de croissance pour le groupe, l’Hexagone reste le point d’ancrage du développement de Malt qui annonce la nomination de Reda Mahfoud au poste de directeur général France.

Diplômé de l’école des Arts et Métiers, de Paris Tech et du Georgia Institute ot Technology, Reda Mahfoud débute sa carrière dans le conseil en stratégie chez Oliver Wyman puis au sein de MENSIA Conseil. Il rejoint ensuite Webhelp où il travaille au côté d’Alexandre Fretti aujourd’hui Managing director de Malt. Il intègre Malt en 2020 en qualité de Director Financial Services Tech & Telco. Devenu VP Sales en 2021, il prend ses nouvelles fonctions en juillet 2022.

Parmi ses missions principales, Reda Mahfoud devra accompagner et structurer les équipes françaises qui vont ouvrir 150 postes dans les 18 mois. Autres tâches stratégiques pour le dirigeant : déploiement du maillage territorial formé par les différents bureaux de Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux pour servir et organiser les bassins de freelances développés partout en France, consolidation de la relation de Malt avec ses clients qu’il s’agisse de grands groupes et PME, renforcement de la communauté Malt composée de 250 000 freelances français.