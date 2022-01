Recrutement : comment éviter les erreurs ?

Dénicher le parfait candidat pour un recrutement stratégique demande beaucoup de temps et d’énergie. Quelle que soit la taille de l’entreprise, un mauvais recrutement entraîne une perte de temps, mais également une perte d’argent.

Comment éviter les erreurs lors d'un recrutement stratégique ?

Même avec de l'expérience, il est toujours possible de faire une erreur de casting dans votre recrutement. Une erreur de recrutement, c’est une rupture de contrat durant une période d’essai ou pendant la première année d’un collaborateur. Selon la DARES, 36 % des CDI sont rompus durant les 12 mois suivant l’arrivée de la nouvelle recrue. Cela démontre que le candidat ne correspond pas à l’entreprise, c’est souvent un problème d’adaptation, de compétences requises ou de qualités humaines.

Chaque erreur de recrutement a un coût. C’est particulièrement le cas pour le recrutement des postes clés de l’entreprise : les fameux “C-Level” (CEO, CMO, CFO…). C’est aussi vrai pour les petites entreprises composées d’équipes réduites pour qui chaque recrutement a une grande importance. En plus d’une perte financière, une erreur de casting entraîne un coût et un délai supplémentaire pour relancer le processus de recrutement. Mais également une baisse de productivité des équipes, un fort turnover et bien souvent l’image de marque est négativement impactée. Pour éviter les erreurs lors d’un recrutement stratégique, vous pouvez faire appel à une agence de recrutement et suivre ces quelques astuces :

Rédiger une fiche de poste claire et détaillée

L’une des raisons qui peut pousser une nouvelle recrue à partir précipitamment, c’est une fiche de poste qui n’est pas adaptée aux réelles missions et projets attendus. Sur place, le nouveau collaborateur peut avoir à réaliser des missions qui n’étaient pas indiquées sur la fiche de poste ou à l’inverse, ne pas avoir à effectuer certaines missions qui étaient notées, ou encore ne pas participer aux projets évoqués durant l’entretien…

Pour éviter cette déception qui peut être vécue comme une trahison par certaine nouvelle recrue, il faut accorder une réelle importance à la rédaction de la fiche de poste. Qu'elle soit claire et détaillée. De plus, pour améliorer vos chances d’attirer un candidat de qualité, rédigez une offre d’emploi percutante et unique.

Pour cela, rédigez une offre d’emploi avec :

-L’intitulé exact du poste

- Les missions, projets et responsabilités du poste

- L’ensemble des qualités et compétences requises

- Les services avec lesquels la nouvelle recrue pourra collaborer

- Les spécificités et éventuelles difficultés

- Les possibles évolutions à venir

Ne pas se fier qu'au CV lors d'un recrutement

Après avoir posté une fiche détaillée du poste, votre premier contact avec les candidats sera la réception des CV et lettres de motivation. Même si ce sont deux éléments importants, il n’est pas possible de se baser uniquement sur ces derniers pour se faire une bonne idée du candidat.De plus, environ 46 % des candidats embellissent ou mentent sur leur CV.

Recrutements stratégique : effectuer une présélection

Faire passer des entretiens demande énormément de temps et d’énergie. Cela peut également entraîner des confusions après avoir vu beaucoup de candidats.Le mieux, est de sélectionner une dizaine de CV qui correspondent au poste et à l’entreprise, puis de se faire une idée après des discussions et éventuellement une mise en situation.

Prendre en compte les soft skills

Les soft skills (ou compétences humaines) ont une grande importance dans la phase d’intégration et d’adaptation à l’entreprise, puis pour le bon fonctionnement des équipes. Prendre en compte les soft skills fait de plus en plus partie des processus de recrutements stratégique. Il est primordial que le candidat s’accorde facilement avec la culture de l’entreprise et ses futurs collègues.

Selon une étude de Leadership IQ, 46 % des nouvelles recrues quittent l’entreprise ou sont renvoyées durant les 18 premiers mois. Pour 89 % d’entre eux, ce sont pour des raisons liées directement au comportement.