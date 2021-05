Reboul & Associés renforce sa pratique fiscale

Reboul & Associés accueille son troisième associé, Éric Bérengier. Il opérera aux côtés de Guillaume Reboul, fondateur de la boutique et d’Olivier Mourain. Expert de la fiscalité des transactions, il intervient lors d’opérations d’acquisition, de financement et de restructuration, ainsi que lors de la structuration de fonds d’investissement, dans un contexte français et international. Le fiscaliste a récemment conseillé HarbourVest Partners lors de son investissement majoritaire dans Portobello Secondary Fund II, Eutelsat dans le cadre de la cession de sa participation dans Euro Broadband Infrastructure (EBI), TPG Capital LLC dans le cadre de la cession d’Adare Pharmaceuticals, Sonos Inc. lors de l’acquisition de Snips ainsi que Clayton Dubilier & Rice pour son investissement dans le groupe Socotec. Éric Bérengier a également accompagné Rexel, Kering et Pernod-Ricard sur les aspects fiscaux de leurs émissions obligataires. Après avoir prêté serment en 1999, l’avocat commence sa carrière en tant que consultant senior chez EY à New York puis à Paris. Il exerce chez Slaughter and May de 2001 à 2006 puis rejoint Debevoise & Plimpton où il exerce plus de quinze ans en tant qu’international counsel. D’abord formé en droit des affaires à l’université Panthéon-Assas, il est titulaire d’un DESS de droit fiscal de l’université de Bourgogne et d’un diplôme international de droit fiscal européen de l'École supérieure des sciences fiscales de Bruxelles.

Fondé en 2005, Reboul & Associés accompagne les entreprises dans le cadre de leurs activités, de leurs financements et de leurs transmissions grâce à une offre couvrant les opérations de M&A, de private equity, le droit social et fiscal (fiscalité des transactions et patrimoniale) ainsi que le droit des contrats. Avec l’arrivée d’Éric Bérengier, le cabinet réuni désormais 3 associés, 3 collaborateurs, une élève avocate et une office manager.

Léna Fernandes