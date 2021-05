Ravet & Associés coopte une associée

Exerçant chez Ravet & Associés depuis 2018, Caroline Duffin devient la septième associée du pôle banque et finance. Depuis le bureau de Rennes, l’experte du contentieux civil et commercial défend entreprises et professionnels dans les litiges impliquant leur responsabilité ou liés à des inexécutions contractuelles, des impayés, une rupture de contrat, une situation de concurrence déloyale ou encore des baux commerciaux. L’avocate a également développé un savoir-faire particulier en droit bancaire grâce auquel elle assiste et représente, tant en demande qu’en défense, des établissements bancaires et financiers devant les tribunaux. À ce titre, elle intervient dans le cadre de recouvrement de créances, de mesures conservatoires et de voies d’exécution ainsi qu’en droit des garanties personnelles et réelles. Avocate depuis 2007, elle opère pendant cinq ans à Paris chez Taylor Wessing puis rejoint le barreau de Rennes en 2012. Caroline Duffin exerce ensuite au sein des cabinets rennais ACTB et Olive-Azincourt avant d’intégrer Ravet & Associés. Formée à l’université Panthéon-Assas, elle est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et d’un DESS en droit européen des affaires.

Créé il y a une trentaine d’années par Yves-Marie Ravet, Ravet & Associés propose une offre de compétences juridiques structurée autour de trois pôles : banque-finance, business et résolution des litiges. Présent à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Rouen, Évreux, Douai, Saint-Brieuc, Bruxelles et Londres, le cabinet français réunit aujourd’hui plus de 30 avocats et collaborateurs.

Léna Fernandes