Ravet & Associés coopte en M&A

Exerçant chez Ravet & Associés depuis septembre 2018, Charles Callaud accompagne des chefs d’entreprise dans le cadre d’opérations d’acquisition et de cession, nationales ou transfrontalières, et lors de la structuration personnelle de leur patrimoine. Il conseille des entreprises publiques et privées, des sociétés de capital-investissement, des banques d'investissement, des institutions financières, des conseils d'administration, des comités, des conseils de surveillance ou encore des investisseurs significatifs sur des opérations classiques et complexes. L’avocat conseille également des chefs d’entreprise dans le cadre de la transmission familiale de leur groupe notamment au moyen d’outils comme la fiducie, en étroite collaboration avec les équipes de Ravet & Associés spécialisées en la matière.

Avocat depuis 2012, Charles Callaud intègre le département fiscalité patrimoniale de Jeantet, avant de se consacrer par la suite, à des problématiques de corporate et M&A. Formé à l’université de Bordeaux, il est titulaire d’un DJCE.

Créé il y a une trentaine d’années par Yves-Marie Ravet, Ravet & Associés propose une offre de compétences juridiques structurée autour de trois pôles : banque-finance, accompagnement des entreprises & dirigeants et résolution des litiges. Présent à Paris, Rouen, Rennes, Saint-Brieuc et Strasbourg, le cabinet français réunit aujourd’hui plus de 30 avocats et collaborateurs.

Marine Calvo