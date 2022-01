Rapprochement de Acetis Finance et de Transactions & Compagnie

La structure, qui compte désormais 15 partners et une vingtaine de collaborateurs, sera pilotée par l’équipe fondatrice de Acetis Finance : Frédéric Bos, Julien Moréel et Matthieu Mora qui deviennent respectivement Managing Partners et partner du nouvel ensemble. Depuis sa création par Frédéric Bos en 2005, Acetis Finance s’est fait une place auprès d’entrepreneurs de sociétés en croissance, notamment dans les secteurs de la gestion de patrimoine et du numérique. Quant à Transactions & Compagnie, François Paillier, son CEO et fondateur, a positionné son cabinet comme une référence en conseils dédiés aux entreprises familiales et aux managers actionnaires.

Une union due aux similitudes entre les deux cabinets

« Nous partageons le même ADN entrepreneurial, la même proximité avec nos clients, la même éthique d’engagement à leur côté » déclare Frédéric Bos. Les deux sociétés, très présentes sur la place parisienne, ont comme point commun de mener des opérations d’envergure : une centaine en quinze ans pour Acetis Finance, dont le LBO de Babilou avec Antin Infrastructure et environ quinze par an pour Transactions & Compagnie depuis sa création en 2016 dont la cession de la banque privée familiale, Meeschaert au groupe LFPI. Ce rapprochement a pour vocation de donner naissance à un leader du conseil financier aussi bien en matière de M&A, de LBO que d’opérations de levée de fonds.

Céline Toni