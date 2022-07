Raphaël Gauvain renfile la robe chez Betto Perben Filhol

Raphaël Gauvain, le député, a passé cinq ans à défendre les sujets d’utilisation du droit comme outil de puissance économique et de souveraineté de nos entreprises. Élu en 2017 dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire sous l’étiquette LREM, il a eu l’occasion d’être nommé rapporteur du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, de proposer une loi sur le secret des affaires, de signer un rapport sur les mesures de protection des entreprises françaises face aux législations extraterritoriales et de co-piloter, avec Olivier Marleix, une mission d’information sur les possibilités d’amélioration de la loi Sapin 2.

Raphaël Gauvain, l’avocat – qui n’a pas souhaité être candidat à sa réélection –, continuera de porter ces sujets. Il le fera aux côtés de son beau-père chez Betto Perben Filhol, dont il devient le quatrième associé – Martin Pradel ayant quitté l’enseigne il y a peu pour fonder Talma Disputes Resolution. Raphaël Gauvain, qui a obtenu un DESS en droit des assurances à Paris 1 – Panthéon Sorbonne, a découvert l’avocature au sein de Norton Rose Fulbright en 2000, après une expérience de deux ans à l’ambassade de France aux États-Unis comme legal counsel au sein du Trade Department. Il a ensuite fondé Boken Avocats. Pendant douze ans, il s’est occupé de dossiers de contentieux d’affaires et de responsabilité.

Olivia Fuentes