Ralph Ruimy : l'entrepreneur insatiable

Avec un père et un frère dans le milieu de l’assurance, Ralph Ruimy s’engage dans une voie toute tracée. Il fait les choses comme il faut : il obtient un DEA en mathématiques appliquées à la faculté de Nanterre, un DESS d’audit et d’organisations à l’université ParisDauphine et un diplôme d’agent général d’assurance à l’Enass, l’école de référence dans ce domaine.

Un stage de data scientist le plonge dans le monde du travail. Il devient ensuite consultant chez CSC Peat Marwick, qu’il quitte en 2001 pour le poste de COO (chief operating officer) chez Empruntis. Il y restera six ans avant de fonder la start-up MisterAssur, un comparateur de crédit innovant. C’est le début de son aventure entrepreneuriale : Ralph Ruimy revend MisterAssur en 2012 pour créer une autre société combinant assurance et numérique. Initialement appelée "Place des Leads ", cette structure est renommée "TimeOne"en 2015.

S’arrêter de travailler : cela n’aura duré qu’un temps !

À 45 ans, Ralph Ruimy revend ses parts de TimeOne et décide de s’arrêter de travailler. Marqué par l’accident d’un proche, victime d’un AVC, l’entrepreneur chevronné entend désormais "profiter pleinement de la vie". Mais très vite, l’ennui s’installe. Son rythme de vie, en décalage avec celui de ses amis et sa famille, s’avère pesant. Il comprend qu’il a besoin d’un nouveau projet professionnel et a la certitude qu’il doit le mener dans l’assurance. Il y réfléchit avec Jean de La Rochebrochard, spécialisé dans les fonds d’investissement, et Francky Défossé qui, de son côté, échange avec l’investisseur Xavier Niel. De ce quatuor naît Acheel, une assurtech spécialisée en assurance habitation, santé,animaux domestiques et propriétaire non occupant. Fondée en 2020, la start-up obtient dès 2021 son agrément ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et continue son activité avec une offre entièrement en ligne.

Des ambitions pour l’avenir du côté de l’international

Depuis, Acheel a grandi : 55 collaborateurs, 35 millions d’euros de chiffre d’affaires, 100 000 contrats signés. Ses fondateurs ne comptent pas s’arrêter là. Ils travaillent déjà sur une application mobile et de nouveaux produits d’assurance et espèrent s’entourer, à plus long terme, d’une centaine de collaborateurs, en France, mais pas seulement ! Le développement à l’international fait partie de leurs ambitions : ils envisagent d’ouvrir des bureaux en Italie, en Espagne ou bien encore au Portugal. La case du projet professionnel épanouissant est cochée. À côté, Ralph Ruimy accorde une place essentielle à sa famille et aux voyages. Pas question pour lui de déroger au rituel instauré avec son frère il y a plusieurs années : ensemble, ils suivent toutes les compétitions de football et se sont envolés pour le Brésil et la Russie lors des dernières coupes du monde.

Clara Lafforgue