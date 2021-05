Le cabinet anglais Rahman Ravelli s'installe en France

Uniquement présent en Angleterre avec des bureaux à Londres, à Birmingham et à Halifax, le cabinet Rahman Ravelli a voulu renforcer sa présence en Europe et hors Grande-Bretagne pour répondre aux besoins transfrontaliers croissants de sa clientèle, en particulier dans l'ère post-Brexit. C’est désormais chose faite grâce à la nomination de l’avocate basée à Berlin Salomé Lemasson en tant que of counsel et head of EU practice. L’avocate spécialiste du droit pénal des affaires dirigera les activités de son nouveau cabinet en Europe ainsi qu’en Afrique du Nord et de l'Ouest.

Ayant exercé chez Gibson Dunn & Crutcher à Paris et chez Hogan Lovells à Paris puis Berlin, Salomé Lemasson possède près de dix ans d’expérience dans les dossiers cross border ainsi qu’en droit européen. Intervenant auprès d’entreprises et de particuliers lors de procédures pénales de fraude, de corruption ou de blanchiment d’argent, elle mène également des enquêtes internes pour de grandes sociétés et les conseille sur la conformité à la législation anticorruption. À ce titre, elle a notamment aidé Google à obtenir un accord de poursuites différées de 500 millions d'euros avec le procureur de la République français pour des allégations de fraude fiscale et a récemment dirigé des enquêtes internes au sein d'entreprises pharmaceutiques concernant leur processus de fabrication du vaccin contre le Covid-19. Quatorzième avocate de l’effectif de Rahman Ravelli, Salomé Lemasson conduira les dossiers regulatory sur le marché allemand de la fintech et prendra la tête de l’équipe consacrée à la criminalité et la réglementation des affaires européennes. Avocate de droit français et allemand, elle est titulaire d’un master en droit des affaires accountability and social innovation de Sciences Po Paris et est diplômée de la George Washington University à Washington DC.

Léna Fernandes