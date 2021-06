Radio France nomme son directeur des affaires juridiques

Xavier Domino, secrétaire général de Radio France, choisit Jean-Michel Orion pour prendre la fonction de directeur des affaires juridiques et de délégué à la protection des données personnelles (DPO) du groupe. Il succède à Frédérique Riety, qui fait valoir ses droits à la retraite après trente-huit ans passés au sein de l'entreprise.

À l'heure où les transformations induites par le numérique mettent plus que jamais le droit au cœur des enjeux stratégiques de Radio France, Jean-Michel Orion accompagnera l’ensemble des directions, des antennes et des formations musicales de Radio France sur toutes les questions juridiques. Il possède une vaste expérience des secteurs des médias, de la propriété intellectuelle, du numérique et de la data. Jean-Michel Orion commence sa carrière d’avocat en 1995 au sein de différents cabinets, avant de rejoindre en 1996 France 2 en tant que juriste d’entreprise. Il est ensuite nommé directeur juridique adjoint du groupe France Télévisions en 2005. En 2013, il devient avocat associé du cabinet Koan Law Firm. Depuis 2017, il est médiateur agréé auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP). En 2021, il cofonde le cabinet AdaStone, spécialisé dans les secteurs des médias, du numérique et de la data.

Jean-Michel Orion est diplômé d’un DEA de droit communautaire et européen de l’université Panthéon-Sorbonne, d’un DEA de droit privé des universités de Poitiers et d’Édimbourg et titulaire du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Depuis sa prise de fonction, le 1er juin dernier, il a rejoint le comité de direction de Radio France.

Marine Calvo