Racine Nantes nomme une nouvelle associée en droit des sociétés

Avec l’arrivée de Clémence Baron à Racine Nantes, le cabinet compte désormais neuf associés. L’avocate, experte en droit des sociétés et en fusions-acquisitions, accompagnera les investisseurs régionaux et nationaux ainsi que les fondateurs, les repreneurs et les entreprises dans le cadre de leurs opérations de levée de fonds, de cession et de croissance externe. Cette nomination s’inscrit dans l’objectif de développement du département fusions-acquisitions - droit des sociétés du cabinet d’affaires.

Avocate au barreau de Nantes depuis 2008, elle a exercé au sein des cabinets A.Conseils puis Artlex en tant que collaboratrice. En 2016, elle a fondé le cabinet 1897 Avocats, spécialisé en fusions-acquisitions, procédures collectives, litiges entre associés, responsabilité du dirigeant et contrats commerciaux. L’avocate enseigne également en responsabilité des dirigeants (civile, pénale, fiscale, procédures collectives). Elle est titulaire d'un magistère de juriste d’affaires de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, d’un DJCE et d’un diplôme en legal studies de l’université d’Oxford.

Anaëlle Demolin