Racine Marseille élargit sa palette de compétences

Présent à Marseille depuis près de quarante ans, Racine continue d’y développer ses activités en misant sur la création de pôles de compétences. Après le droit immobilier puis le droit fiscal, c’est maintenant le droit public qui s’ajoute au panel de services juridiques proposés par le guichet marseillais de l’enseigne française. Venue créer le nouveau département droit public, urbanisme et contrats publics, Caroline Chevallier-Maupou intègre en qualité d’associée une équipe désormais composée de douze avocats.

Spécialiste des contrats publics, du droit de l’aménagement et de l’environnement, l’avocate assiste des opérateurs publics et privés, en conseil comme en contentieux. Réalisant des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, elle intervient notamment dans le cadre d’opérations impliquant la réalisation d’études de faisabilité liées aux contraintes environnementales ou urbanistiques. Caroline Chevallier-Maupou assiste également sa clientèle dans le choix la structuration juridique et le mode de gouvernance les mieux adaptés à la mise en œuvre de leurs projets. Avant d’exercer en tant qu’avocate, elle a été responsable adjointe du service urbanisme et habitat de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie à Deauville puis directrice des services techniques pour les communes de Trouville-sur-Mer et Touques. Elle a ensuite travaillé comme consultante auprès d’opérateurs et d’acteurs du secteur public dans un cabinet de conseil parisien puis a pris la direction du service sinistres protection juridique France au sein du groupe Relyens. En 2019, elle intègre GB2A, cabinet où elle exerçait avant de rejoindre Racine. Caroline Chevallier-Maupou est titulaire d’une maîtrise en droit international public économique ainsi que d’un double master en droit public et droit du contentieux administratif de l’université de Caen.

Léna Fernandes