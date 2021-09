Racine développe sa pratique private equity

Installé dans sept grandes villes françaises et réunissant 233 avocats, Racine dispose de quinze pôles recouvrant tous les domaines du droit des affaires. Souhaitant consolider sa pratique private equity, le cabinet attire ainsi Marie Pouget, la sixième associée de son département fusions-acquisitions et droit des sociétés. L’équipe accueille par la même occasion Mathieu Maroun en qualité de collaborateur senior.

Inscrite au barreau de Paris depuis 2011, Marie Pouget intervient lors d’opérations de capital investissement, notamment de LBO, de fusions-acquisitions et de distressed M&A. Elle conseille des fonds d’investissement français et étrangers ainsi que des groupes internationaux dans le cadre de leurs prises de participation et du suivi de leurs investissements. À ce titre, elle a notamment assisté le fonds d’investissement TowerBrook Capital Partners lors de l’acquisition du groupe Uperio ainsi que de sa prise de participation dans le groupe Talan. Avant de devenir avocate, Marie Pouget a occupé le poste de chargée de missions en stratégie de développement durable au sein du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, puis de consultante en systèmes d’information chez Accenture. Elle a ensuite exercé au sein des cabinets Mayer Brown, Shearman & Sterling et enfin chez Ayache en qualité d’associée. Diplômée de l’Essec, elle est également titulaire master 2 en droit fiscal de l’université Panthéon-Assas.

Léna Fernandes