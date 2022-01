Racine coopte une associée

Poursuivant sa stratégie de développement, Racine renforce son équipe en droit de la concurrence et de la distribution en élevant Sophie Pasquesoone au rang d’associée. Après plus de douze ans d’exercice au sein de l’enseigne française, elle devient ainsi la troisième associée de son département qui réunit une quinzaine d’avocats.

Experte du droit de la distribution, Sophie Pasquesoone assiste une clientèle française et internationale évoluant notamment dans les secteurs du luxe, de l’agroalimentaire, des sciences de la vie ou encore des médias. Elle est particulièrement compétente en matière d’ingénierie contractuelle et intervient à ce titre dans la mise en place de partenariats et de joint-ventures, dans la négociation et la rédaction de contrats commerciaux ainsi que pour l’organisation de réseaux de distribution. L’avocate dispose également d’un certain savoir-faire en droit des marques et concernant les droits d’auteur. Sophie Pasquesoone a commencé son parcours en tant que collaboratrice chez Ayache & Salama (devenu Ayache) où elle a travaillé pendant quatre ans avant de rejoindre Racine en 2009 puis d’y être nommée counsel en 2011. Membre du barreau de Paris depuis 2005, elle est titulaire d’un DESS en droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon Sorbonne.

Léna Fernandes