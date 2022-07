Racine coopte huit nouveaux counsels

Dans le cadre de son programme "counselship", qui permet aux avocats en exercice depuis au moins huit ans d’évoluer au rang de counsels, Racine a nommé huit avocats. Quentin Cournot est spécialisé en fiscalité des sociétés et fiscalité immobilière. Ses clients sont des investisseurs français et étrangers ainsi que des dirigeants et managers de sociétés cibles, qu’il conseille en matière de structuration fiscale de LBO et de M&A et d’opérations immobilières. Avocat chez Racine depuis 2014, il a obtenu un master 2 en fiscalité des entreprises à Assas et un second master 2 en fiscalité patrimoniale à La Sorbonne.

En droit social, Laurianne Cunha intervient sur des sujets de restructuration, de rémunération et de négociation de départs aux côtés de sociétés in bonis, de repreneurs et d’entreprises en difficulté. Elle a prêté serment en 2017, après un master 2 DJCE obtenu à l’université de Cergy-Pontoise. Elle a intégré Racine en 2013, d’abord comme juriste puis, dès 2017, comme avocate. En droit social, toujours, Agatha Cruceru conseille les entreprises dans la gestion des contentieux individuels ou collectifs à risque. Titulaire d’un master 2 en contentieux internet et international de l’université René Descartes, elle est avocate depuis dix ans.

Lisa Ducani est au restructuring. Habituée des restructurations d’entreprises en difficulté, elle intervient pour les entreprises, les actionnaires et les créanciers dans le cadre de procédures préventives ou collectives. Passée par un DJCE de l’Institut de droit des affaires d’Aix-Marseille, elle a également obtenu un master 2 en ingénierie des sociétés et un autre en droit viti-vinicole. Avocate depuis 2014, elle a rejoint Racine la même année.

En corporate M&A, Racine a coopté deux avocats. Caroline Hazout-Nakache travaille sur des dossiers d’acquisition et de cession de sociétés, de restructuration, de levées de fonds et de joint-ventures. Elle a décroché un master 2 en fusions-acquisitions-financement à l’université Paris-Saclay et un autre en fiscalité, droit des affaires, conseil et gestion d’entreprises à l’Inseec Paris. Elle est avocate depuis 2016 mais avait déjà rejoint Racine trois ans auparavant en tant que juriste. Elena Pintea-Pouchkine intervient pour des sociétés françaises et étrangères dans le cadre d’opérations de fusions et acquisitions, d’investissements stratégiques et de joint-ventures. Elle accompagne aussi les sociétés dans leurs levées de fonds. Après un master 2 droit de l’entreprise à Dauphine, elle est entrée chez Racine comme élève-avocate en 2013.

Racine a aussi misé sur deux avocats en immobilier. Benjamin Major intervient en matière de baux commerciaux, de gestion d’actifs immobiliers, de droit de la vente et de droit des intermédiaires et gestionnaires immobiliers. Inscrit au barreau de Paris depuis 2011, il a validé un master 2 professionnel droit des contrats et des pratiques commerciales à l’université Paris 12. Il a exercé chez DS Avocats et Chatain & Associés. Camille Mazeaud s’est dirigée vers la promotion, la construction et le droit des assurances, tant en conseil qu’en contentieux. À la suite de ses masters 2 droit de l’urbanisme et du développement durable (Lille 2) et droit de l’immobilier (Paris 1), elle a enfilé la robe en 2014. Elle a d’abord pratiqué chez Karila avant de rejoindre Racine en 2018.

Olivia Fuentes