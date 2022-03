Racine Bordeaux : Une équipe en quête d'excellence

Proche de ses clients, le cabinet se positionne comme un véritable partenaire des acteurs institutionnels et publics, apportant à la fois compétence et pragmatisme. La grande stabilité des équipes, leur forte technicité juridique et leur réactivité sont des atouts majeurs du cabinet qui place la relation humaine au coeur de ses préoccupations.

Les compétences développées et les choix de développement interne

Le cabinet a fait le choix de se spécialiser dans certaines pratiques du droit pour favoriser une compétence croissante dans la technicité et la maîtrise de ses matières. Cette connaissance permet à ses avocats d’avoir une réelle connaissance du marché, une vision globale des besoins et attentes de chaque acteur avec le souci constant d’apporter des solutions pragmatiques et adaptées.

Le cabinet est structuré autour de quatre équipes renforcées par l’arrivée début 2022 de quatre jeunes associés (Anne Laure Dagorne, Anaïs Maillet, Alice Simounet et Jean Montamat) :

- équipe droit public/énergie

- équipe assurances/droit de la santé/responsabilité civile

- équipe assurances IARD/risques industriels/droit de la construction/immobilier

- équipe Assurances de personnes (prévoyance individuelle et collective)/droit patrimonial



L’organisation transversale du cabinet, pensée pour favoriser les interactions naturelles entre les pôles de compétence, représente un véritable atout pour la gestion des dossiers complexes ou pluridisciplinaires. Fort de sa notoriété, Racine Bordeaux compte parmi ses clients, de grands groupes d’assureurs, de courtiers et des entreprises issues du secteur du BTP, de l’immobilier et de la santé.

La volonté d'un management qui repose sur les qualités humaines des équipes

De longue date, le cabinet a considéré que le bien-être au travail pouvait être une réalité s’il devient un choix de management. L’accent est avant tout mis sur le développement des compétences et la formation interne. Mais au-delà des mesures visant à l’épanouissement professionnel de ses collaborateurs, Racine Bordeaux accorde également une grande importance à préserver la convivialité (bien que mise entre parenthèses durant la crise sanitaire) au sein de ses équipes. L’organisation de plusieurs rassemblements festifs, la mise en place d’un partenariat avec un coach sportif et une professeur de Pilates dans une démarche sportive hebdomadaire sont autant d’exemples permettant d’améliorer la qualité de vie au travail et de fédérer les équipes.

Le développement exponentiel d'une activité de formation

Outre son activité de conseil, Racine Bordeaux est également très actif dans le domaine de la formation. Le cabinet justifie depuis le 27 janvier 2022 d’un agrément Qualiopi ("actions de formation" n°2103176.1).

Il propose des formations sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque client en matière de responsabilité médicale/droit du préjudice corporel, en matière de droit de la construction/assurances construction et en matière de droit public/marché public. Des formations sont également dispensées en présentiel ou en distanciel auprès de confrères spécialisés dans ces matières, d’experts, de courtiers et de directeurs juridiques de grands groupes. Sur l’année 2021, Racine Bordeaux a dispensé des formations à 596 participants et s’est vu attribuer une moyenne globale de 19,65/20 aux évaluations données par les participants. Le cabinet bénéficie également du soutien scientifique du professeur Laurent Bloch et de madame Sabine Bertolaso, maître de conférences et of counsel. De plus, le cabinet publie depuis plusieurs années quatre newsletters en assurance construction, assurances IARD, responsabilité civile et responsabilité médicale, newsletters diffusées aux clients et accessibles sur le site internet.

En croissance constante depuis plusieurs années, le cabinet bordelais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Racine Bordeaux a pour objectif de poursuivre son développement en s’appuyant sur des avocats qui, outre leurs compétences techniques indispensables, possèdent de véritables qualités humaines et veillent à conserver la cohésion qui caractérise le cabinet.

Sept des associés du cabinet Racine Bordeaux