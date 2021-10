Rachat de MoovOne par CoachHub : le marché du coaching se dote d’un acteur mondial

Similarité et complémentarité sont les deux mots d’ordre de ce rachat. Pour Hugo Manoukian, chief executive officer de MoovOne, "Il s’agit surtout d’une fusion de deux solutions pour créer un acteur de taille mondiale aux racines européennes". François Vannini, directeur général de CoachHub France, rappelle que l’ADN de CoachHub est européen et international. Cette entreprise a connu une croissance extrêmement rapide en Europe en l'espace de trois ans, elle a recruté des profils de cadres expérimentés et une équipe de scientifiques spécialistes du comportement de premier plan, soutenue par un CoachingLab, dirigé par Jonathan Passmore, docteur et professeur en psychologie et coaching, et compte désormais plus de 2 500 coachs couvrant 70 pays et 60 langues. De son côté MoovOne est le pionnier du coaching digital en France depuis 2015, et compte 60 % du CAC 40 au sein de sa clientèle. "Concurrencer MoovOne en France allait être très compliqué, c'est pourquoi nous avons préféré allier nos forces et nos expertises par le biais de ce rachat amical" explique François Vannini.

D’après les dirigeants, les deux structures ont une forte complémentarité, des synergies évidentes et les enjeux à relever sur le terrain seront de taille : avant que la pandémie ne s’installe, les managers commençaient à recourir au coaching pour travailler sur l’évolution de leur posture ou dans des prises de poste, la transformation culturelle et digitale des entreprises ou encore la diversité et l’inclusion. Aujourd’hui de nouvelles problématiques ont émergé : avec l’instauration d’un télétravail plus généralisé, voire total, comment les managers vont-ils gérer le full distanciel et l’hybride de longue durée ?

Par Anne-Laure Blouet Patin