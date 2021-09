R. Letzelter (Novartis) : "Le télétravail va rester la norme"

Décideurs. Avec la crise sanitaire, à quels enjeux le groupe a-t-il été confronté ?

Richard Letzelter. Nous avions commencé une importante transformation culturelle sur nos façons de travailler. La crise sanitaire a confirmé et accéléré ces changements. Le télétravail s’est imposé et il a fallu déployer beaucoup d’ingéniosité pour que nos collaborateurs parviennent à concilier leur vie personnelle et leur efficience dans le travail.

Vous avez mené une étude interne sur les nouvelles façons de travailler. Qu’en est-il ressorti ?

À la lumière de cette étude, il nous a semblé évident que le télétravail facilitait l’organisation entre vie personnelle et vie professionnelle. En effet, près de 50 % de nos collaborateurs sont concernés par la mesure de télétravail et près de la moitié des répondants de l’enquête ont affirmé mettre plus de 45 minutes pour se rendre sur le lieu de travail. Il est clair que travailler depuis leur domicile leur permet une plus grande flexibilité.

Avez-vous discuté des nouvelles façons de travailler émergentes avec vos collaborateurs ?

L’élément sur lequel ils ont le plus insisté est la flexibilité dans le travail. Pour ce faire, dans la mise en place de notre programme "Choice with responsibility", nous avons instauré des contrats d’équipe – qui n’ont aucune valeur juridique – mais qui permettent aux différentes équipes d’échanger sur leur façon de s’organiser collectivement tout en intégrant les souhaits individuels par exemple sur le rythme de télétravail. Cela confère une plus grande liberté à nos salariés et une grande responsabilisation des équipes. Toujours dans cette optique, nous avons décidé de ne plus prévoir aucune réunion en présentiel le vendredi, sauf cas de force majeure.

"Nos collaborateurs décident de leur propre rythme"

Dans ce cadre, avez-vous signé un accord ?

Le programme "Choice with responsability" est, en fait, un accord sur le télétravail, négocié de concert avec nos partenaires sociaux. Il inclut peu de règles car le principe de ce programme réside dans le choix qui est laissé au collaborateur de décider de son propre rythme. En revanche, il devra toujours en discuter en amont avec son équipe, afin que le télétravail soit mis en œuvre dans les meilleures conditions.

La banalisation du télétravail ne présente-t-elle pas des points négatifs ?

Il est vrai que travailler de chez soi peut provoquer une confusion entre vie privée et vie professionnelle : la distance entre les deux est amoindrie. Il faut parvenir à instaurer une vraie relation de confiance au sein des équipes. Il ne m’est pas encore arrivé d’exprimer un refus à un collaborateur qui me demanderait s’il peut travailler hors de Paris. Chacun doit trouver son équilibre.

Peut-on dire que le télétravail s’est définitivement installé dans les mœurs ?

En ce qui nous concerne, le télétravail va rester la norme. Bien sûr, il sera toujours possible de venir travailler en présentiel : la jauge de retour au siège est actuellement à 30 % de la capacité du site avec les mesures sanitaires en vigueur. Nous espérons pouvoir l’augmenter. Ainsi, nos collaborateurs pourront revenir au bureau pour des moments spécifiques.

Propos recueillis par Clémence Galland.