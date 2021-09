R. Evangelista (Edmond de Rothschild) : "Cette génération d’entrepreneurs novateurs doit être accompagnée"

Décideurs. Quête de sens et transparence sont deux attentes clés pour les Millennials. Comment y répondez-vous ?

Renzo Evangelista. Les Millennials représentent un segment de clientèle en plein essor. Cette génération place la quête de sens au centre de son quotidien, en l’associant à l’investissement à impact et l’entreprenariat social. Nous partageons ces valeurs avec nos clients. Pour répondre à leurs attentes, nous affichons de réelles convictions à travers nos fonds thématiques, mandats ESG et private equity à impact qui offrent performance, transparence et durabilité. Finalement, il n’y a pas de contradiction entre rechercher un rendement et donner du sens à son investissement.

Quelle stratégie numérique avez-vous mise en place pour atteindre et capter les Millennials ?

Nous privilégions la « phygitalisation » c’est-à-dire le meilleur des deux mondes entre les rendez-vous physiques à valeur ajoutée et les outils de digitalisation pour les opérations bancaires et assurancielles. Si la digitalisation reste complexe au sein des banques privées, cela ne nous a pas empêché d’être la première banque privée totalement digitalisée, ce qui demande une réorganisation et une mise en place de solutions en interne afin d’apporter de la valeur ajoutée aux clients. La communication sur les réseaux sociaux, très utilisée par les chefs d’entreprise, est un levier de développement mais nécessite d’en apprendre les codes. La digitalisation reste un enjeu pour l’avenir et nous devons rester ouverts aux nouvelles attentes de cette génération « digital native ».

Quelles sont les spécificités de l’accompagnement de startuppers et serial entrepreneurs ?

Notre approche family business nous permet de traiter les problématiques professionnelles (M&A) et privées de nos clients afin d’établir leurs allocations stratégiques d’actifs liquides ou illiquides. Ainsi, nous accompagnons les acteurs de la Tech dans leurs levées de fonds ou opérations d’ouverture de capital. Cette génération d’entrepreneurs novateurs doit être accompagnée. Nous offrons une lecture globale de patrimoine et les accompagnons dans leur structuration selon leurs objectifs de développement.

Alors que la concurrence sur le marché de la gestion de patrimoine et des MFO fait rage, quels sont les avantages à recourir aux services d’une banque privée ?

Gardons en tête que tous les acteurs se retrouvent au sein du même écosystème. Dans certains cas, nous sommes un partenaire pour les multi-family offices et travaillons avec certains d’entre eux autour des problématiques clients spécifiques.

