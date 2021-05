Quinn Emanuel ouvre un bureau à Miami

Le cabinet d’origine américaine Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan étend un peu plus sa présence aux États-Unis en s’installant à Miami, au cœur des industries technologiques et financières. À cette occasion, la firme accueille deux nouveaux associés, qui seront basés sur place : John F. O'Sullivan et Olga Vieira. Francis Suarez, maire de Miami depuis 2018 rejoint également le nouveau bureau en qualité d’of counsel. Les associés de New York, Samuel G. Williamson et Alex Spiro, et de Washington, David M. Orta, participeront à la mise en place de la nouvelle antenne californienne. La direction sera assurée conjointement par Samuel Williamson et John O'Sullivan.

En provenance du cabinet Hogan Lovells, John O'Sullivan axe sa pratique sur les contentieux commerciaux nationaux et internationaux complexes : ruptures de contrat, engagement de responsabilité délictuelle, litiges en matière de brevets, de marques et de droits d'auteur. L’avocat se consacre par ailleurs aux différends touchant au droit de la concurrence, immobilier, bancaire ou encore au droit de la construction. Olga Vieira, qui exerçait auparavant au sein de Carlton Fields, intervient également dans le cadre de nombreux litiges commerciaux, notamment ceux portant sur la responsabilité du fait des produits ou ayant causé des dommages corporels graves. L’avocat intervient à toutes les phases du litige et oriente dans certains cas ses clients vers la médiation. Francis Suarez possède pour sa part plus de treize ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier et de la finance d'entreprise, couvrant ainsi toute la gamme des besoins des clients, en droit immobilier, opérations d’acquisition ou de financement.

Le bureau de Miami réunit dix avocats compétents dans les domaines commerciaux, de l'immobilier et de la finance localement ou en l'Amérique latine.

Marine Calvo