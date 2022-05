Quilvest Capital Partners et IK Partners sortent du capital du groupe EDH Paris

Quilvest Capital Partners et IK Partners ont conclu un accord d’exclusivité pour vendre à Five Arrows Principal Investments leurs participations respectives dans le groupe EDH, aux côtés de l'équipe de direction majoritaire qui réinvestira dans GEDH. Le réinvestissement possible de Quilvest et IK, à l’étude, est favorablement envisagé.

Fondé en 1961, GEDH est l’un des principaux acteurs de l’enseignement supérieur privé en France, avec des programmes de formation post Bac et des MBA spécialisés dans les domaines de la communication, du management artistique et culturel, du journalisme, du design, du cinéma et de la création digitale. Le groupe, dont le siège est à Paris, compte près de 400 salariés au service de plus de 10 000 étudiants et opère auprès de 8 écoles de référence implantées sur 25 campus en France et à l'étranger. Il propose actuellement 12 certifications enregistrées au RNCP [Répertoire national des certifications professionnelles, Ndlr] et dispose d’un réseau de plus de 45 000 diplômés.

Quilvest s’est associé à GEDH pour la première fois en novembre 2017, IK le rejoignant en février 2020, après avoir acquis une participation minoritaire auprès de Quilvest et du PDG du groupe, Amin Khiari. Avec le support de ses partenaires financiers, GEDH a mené son plan de croissance avec succès (acquisition d’écoles aux offres pédagogiques complémentaires, ouverture de 11 campus supplémentaires en France, création de nouveaux programmes, etc.). Amin Khiari précise : "Quilvest et IK nous ont aidés à renforcer notre positionnement afin de devenir l’un des principaux groupes d'enseignement supérieur. Nous les remercions pour leur soutien qui nous a permis d’étendre notre présence géographique et nos offres pédagogiques à un plus grand nombre d’étudiants."

Comme Thomas Vatier, associé chez Quilvest Capital Partners, l’explique : "Depuis notre investissement en 2017, nous avons eu le plaisir de prendre part au succès continu du Groupe EDH. Nous avons été impressionnés par leur vision, leur savoir-faire et leur volonté de bâtir l’un des meilleurs acteurs de l'enseignement supérieur privé. Leur succès est le fruit du travail d’Amin et de son équipe. Nous sommes très confiants dans la poursuite de leur succès à l’avenir."

Thomas Grob, associé et conseil du fonds IK Partnership a d’ailleurs ajouté : "GEDH a connu une croissance significative dans le cadre de notre partenariat, portée à la fois par l’expansion géographique et l’innovation pédagogique déployées par ce groupe. Cela a renforcé leur position dans le secteur de l'enseignement supérieur privé en France. Combinée à leur attention portée à l'excellence opérationnelle et à la qualité de l’expérience étudiante, cette stratégie leur permet de se différencier des autres acteurs."

Quant à Brahim Ammor, Managing Director chez Fapi, il confirme : "Nous sommes très impressionnés par le travail réalisé depuis 2014 par Amin et ses équipes pour faire de EDH un des leaders de l’éducation supérieure privée en France. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner GEDH dans les prochaines années pour poursuivre son développement en France, développer son offre d’enseignement en ligne et accélérer son expansion internationale." La réalisation de cette transaction est soumise aux approbations légales et réglementaire.

Emmanuelle Serrano