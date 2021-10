Qui vote Éric Zemmour ? Ce que révèlent les sondages

Branle-bas de combat ! Selon un sondage publié par Harris Interactive pour Challenges le 6 octobre, Éric Zemmour, qui n’est pas officiellement candidat, pourrait se qualifier au second tour de la prochaine présidentielle. Dans le détail, il obtiendrait 17% des suffrages, loin derrière Emmanuel Macron (24%). Mais le polémiste devancerait de 2 points Marine Le Pen et de 4 points Xavier Bertrand, le mieux placé des LR. Sur les réseaux sociaux, les partisans d’Éric Zemmour ont aussitôt lancé une campagne de communication digitale vantant les mérites d’un "candidat du peuple" qui parle à la jeunesse et aux classes populaires. Vraiment ?

Electorat masculin

Quelles sont les caractéristiques de l’actuel électorat d’Éric Zemmour ? Le sondage Harris Interactive apporte quelques précieux éléments de réponse. Premier enseignement, le vote Zemmour est masculin (21%) plus que féminin (13%). Un écart probablement explicable par certains propos sexistes et machistes tenus par le polémiste pour qui, notamment, "les femmes ont une forme d’intelligence différente de celle des hommes ou n’incarnent pas le pouvoir". Éric Zemmour a également considéré que menotter DSK symbolise la "castration de tous les hommes français". Malgré ces sorties, soulignons toutefois que chez les femmes, il est estimé au même niveau que Xavier Bertrand. Mais il est loin derrière Marine Le Pen (17%).

Éric Zemmour ? "OK boomer"

En termes d’âge, Éric Zemmour s’inscrit dans la continuité de la droite classique. Pour dire les choses crûment, plus l’on vieillit, plus l’on vote Zemmour. Dans toutes les catégories mesurées, c’est chez les 18-24 ans que le polémiste est le plus bas : 9%. Chez les 25-34 ans, il fait seulement un point de mieux, soit bien en deçà de sa moyenne globale. En revanche, il culmine à 20% chez les 50-64 ans et chez les 65 ans et plus. En cela, il se démarque de Marine Le Pen qui est structurellement très faible chez les seniors (6% chez les plus de 65 ans) mais qui est (à égalité avec Jean-Luc Mélenchon) la meilleure chez les 25-34 ans (22%).

Pas vraiment le candidat du peuple

Selon l’étude Harris Interactive, Éric Zemmour est à 18% dans les milieux aisés soit 4 points de plus que dans les catégories populaires. Le baromètre Ifop confirme également que le vote Zemmour est pour le moment un vote plutôt "bourgeois" et "instruit". En somme, un vote réactionnaire plus que populiste. Le baromètre place l’ancien journaliste du Figaro à 12% au niveau national. Mais chez les diplômés du supérieur, il est à 16% contre 7% chez les non-diplômés. Il obtiendrait également 17% dans l’agglomération parisienne mais 7% dans les zones rurales.

En somme, si Éric Zemmour chasse sur les terres de l’extrême droite, il est avant tout un danger pour LR. Le portrait-robot du "zemmouriste" est plutôt un homme âgé, aisé, urbain et instruit. Soit le prototype de l’électeur de droite classique qui aurait pu voter François Fillon en 2017. Désormais, il semble lorgner vers un autre type d’offre politique. Ajoutons que 75% des électeurs de Zemmour se déclarent sûrs de leur choix contre seulement 56% pour Xavier Bertrand qui pourrait ne plus incarner le vote utile. Le scénario catastrophe pour le président de la région Hauts de France.

Lucas Jakubowicz