Qui est Charles Adams, le nouveau managing partner monde de Clifford Chance ?

Arrivé au sein de la firme britannique en 1992, Charles Adams a eu l’occasion d’exercer dans différents bureaux du cabinet notamment à Rome et Milan. Gravissant un à un les échelons du cabinet du magic circle, il est nommé associé en 2000 et managing partner chargé de l’Italie sept ans plus tard. Il devient, en 2018, managing partner chargé du continent européen.

« Charles Adams est bien placé pour diriger le cabinet et l’amener dans une nouvelle ère (…) Il possède une compréhension approfondie des capacités mondiales du cabinet ainsi qu’une importante expérience internationale », explique Jeroen Ouwehand, global senior partner du cabinet.

Charles Adams, qui exerce actuellement depuis le bureau de Milan, est un des avocats les plus influents dans l’univers bancaire et financier en Italie. Il a eu l’occasion d’accompagner les plus importants projets de financement du marché italien ces vingt dernières années.

C.C.