Quels sont les placements préférés des family offices ?

Selon le baromètre de l’AFFO, le private equity et les actions arrivent en tête des placements des family offices en 2020. Les deux premiers de ce classement obtiennent un score similaire de 20 % dans le portefeuille moyen des familles. Ce sondage confirme les bonnes performances des investissements en equity, sous forme publique ou privée, depuis plusieurs années. Sur la dernière décennie, le marché action a connu une performance moyenne de 6 % contre 11 % pour le private equity. Le capital investissement, qui trônait seul à la première place du classement en 2019, connaît cependant une légère baisse d’intérêt. En effet, les investissements directs, qui représentent la moitié des placements des familles dans le private equity, ont perdu 3 points entre 2019 et 2020. Les investissements via des fonds, quant à eux, atténuent cette tendance avec une hausse de 2 points. Concernant les autres investissements, le baromètre de l’AFFO montre que 18 % des placements sont consacrés à l’immobilier, 12 % à la trésorerie et 11 % à l’assurance-vie.

Prudence pour 2021

En 2021, les familles porteront une attention particulière à la préservation de leur capital. Les sondés prévoient un ralentissement des placements dans le non-coté, tandis que les investissements dans les actions cotées continueraient leur ascension. En dehors du private equity, la trésorerie et la pierre papier devraient également voir fondre la part de leur allocation. De leur côté, les investissements dans les actifs tangibles, comme les forêts ou les vignobles, devraient progresser. En outre, l’investissement responsable aura la part belle à l’avenir, 71% des sondés estimant que les familles sont de plus en plus sensibles à l’ISR. Une tendance qui vient corroborer nos dernières enquêtes sur les green bonds et l’investissement responsable poussé par l’IA.

Sandy Andrianabiby