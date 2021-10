Que proposent les banques en ligne et à qui s'adressent-elles ?

Quels sont les profils de clients pouvant être intéressés par une banque mobile ?

Contrairement aux établissements bancaires classiques, une banque en ligne ne reçoit pas ses clients au sein d'une agence physique. Tous les rapports avec la clientèle sont dématérialisés via un téléphone mobile ou Internet. Parmi les clients les plus susceptibles d'être intéressés par les offres d'une banque en ligne, on retrouve :

- les utilisateurs à l'aise avec les nouvelles technologies ;

- une clientèle lassée par le mode de fonctionnement des agences bancaires traditionnelles ;

- les personnes qui souhaitent réaliser des économies en matière de frais bancaires ;

- les clients qui recourent rarement aux paiements par chèques et qui ne ressentent pas la nécessité d'une interaction avec un conseiller bancaire.

Qu'offrent les banques en ligne aux utilisateurs ?

Afin de fidéliser leurs clients actuels ou d’en attirer de nouveaux, les banques en ligne proposent une large gamme de services appelés offres. Ces dernières concernent un certain nombre de prestations bancaires, dont :

- L'ouverture d'un compte courant : toutes les banques en ligne proposent l'ouverture d'un compte dédié aux opérations financières du quotidien. Les modalités d'ouverture peuvent cependant différer d'une banque à l'autre.

- Les différents moyens de paiement : chèques, cartes bancaires, etc. Du coût de la carte au découvert autorisé, les offres varient en fonction de la banque choisie.

- Les crédits : parmi les offres les plus courantes des banques par Internet, on retrouve les crédits à la consommation et les crédits immobiliers.

- Les produits d'épargne : livrets A, PEL, assurances vie , etc.

Pour prendre connaissance dans le détail des offres proposées par les différentes banques en ligne, il est intéressant de recourir à un comparateur en ligne.

Quels sont les atouts des banques par Internet ?



D'après le quotidien d'information économique Les Échos, près de 4,4 millions Français s'étaient laissés convaincre par les offres des banques en ligne à la fin de l'année 2017. Un tel succès s'explique notamment par les avantages inhérents à ce nouveau modèle de banque, parmi lesquels :

- une réduction significative des frais bancaires comparés à ceux proposés par les établissements traditionnels ;

- une gestion simplifiée et davantage d'autonomie ;

- un gain de temps conséquent ;

- des services spécifiques aux banques mobiles : coffre-fort électronique, enregistrement des chèques par Internet, etc.

Qu'il s'agisse des produits d'épargne ou de l'ouverture d'un compte courant, les banques en ligne proposent une gamme complète de services. Bien dans l'air du temps, elles séduisent un public familier des outils numériques et désireux de se simplifier la vie.