Quatre renforts pour WeMaintain

Après deux lancements réussis à Londres en 2020 puis à Singapour cette année, WeMaintain poursuit sa stratégie de déploiement à l’international et sa volonté de s’étendre au smart building. Pour la soutenir dans cette mission d’envergure, l’entreprise peut compter sur l’expertise de quatre nouveaux profils exécutifs, aux expériences marquées par l’international et le passage au sein de grands groupes.

Une équipe dirigeante quadruplement renforcée

Anciennement VP du Groupe Norican et directeur d’Ipsen International GmbH pour l'Europe du Sud, Thomas Auzanneau possède une expertise commerciale et multiculturelle de taille dans le secteur industriel, avec près de 15 ans passés au Japon. Chez WeMaintain, il prend en charge la filiale française, et aura pour mission de gérer et de superviser les opérations commerciales en cours et à venir.

Passée chez Otis Elevator Company, numéro un mondial dans sur le marché des escaliers mécaniques et des ascenseurs, et Elis, leader en Europe et en Amérique du Sud dans la location-entretien de linge et d'habillement professionnel, Stéphanie Praloran a ensuite dirigé pendant cinq ans la stratégie BtoB de la marque Dyson en étant General Manager Southern Europe. Stéphanie mettra à contribution ses talents de sales et marketing director pour appuyer et mettre en avant l’ensemble de la stratégie de WeMaintain, axée sur le smart building.

Timothée Bourguignon a passé près de 10 ans au sein de l’ESN allemande Mathema en tant qu’expert des technologies agiles et softwares. En 2016 il fonde le podcast Software Developer‘s Journey où il part à la rencontre des plus grands développeur.se.s. Chez WeMaintain, il aura pour mission de s’assurer du bon déploiement de la roadmap software, hardware et data ainsi que du développement de la technologie prédictive et la production des produits IoT.

Philippe Platon combine 25 ans d'expérience internationale en direction financière. Formé dans des grands groupes en France, en Roumanie ou encore au Japon (Lafarge, Ciments Français), il a ensuite fait bénéficier des ETI, PME et startups de sa capacité à combiner une vision stratégique de la fonction financière avec un engagement très opérationnel en appui au business. Il devient directeur administratif et financier de WeMaintain. A ce titre, il aura la mission d’appuyer et superviser l’ensemble de la stratégie financière de l’entreprise, et ce dans un contexte de forte croissance.

AC