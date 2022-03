Quatre associés nommés chez Racine Bordeaux

Le bureau bordelais du cabinet français Racine renforce son offre de services juridiques et coopte quatre de ses avocats. Anaïs Maillet, Jean Montamat, Anne-Laure Dagorne et Alice Simounet accèdent ainsi à l’association et font passer à huit le nombre d’associés de l’enseigne basée à Bordeaux.

Avocate chez Racine depuis 2016, Anaïs Maillet intervient en droit de la construction, des assurances et de la responsabilité civile auprès d’assureurs, d’entreprises de construction, de promoteurs, de maîtres d’œuvre, de fournisseurs et de fabricants. Membre du barreau de Bordeaux depuis 2007, elle a précédemment exercé au sein du cabinet Deffieux Garraud Jules et de la SCP Maxwell Bertin Barthelemy Maxwell. Elle est titulaire d’un DESS en droit des relations de travail dans l’entreprise de l’université Paris Nanterre.

Jean Montamat opère, en conseil comme en contentieux, pour le compte de compagnies d’assurance, de promoteurs, de bailleurs ou de locataires et de syndics de copropriétés. Expert des questions de responsabilité des constructeurs, d’assurance construction et de responsabilité civile, il traite également les problématiques relevant de la vie de l’immeuble et de ses occupants. Diplômé d’un master 2 en droit privé général de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, l’avocat est inscrit au barreau bordelais depuis 2012. Avant de rejoindre Racine en 2014, il a travaillé pour le cabinet Deffieux Garraud Jules.

Anne-Laure Dagorne est, elle, compétente droit de la santé. Elle intervient à ce titre en droit de la responsabilité médicale, des contrats, de la responsabilité civile, des assurances et de la réparation des préjudices corporels. Elle traite par exemple des contentieux d’exercice des professionnels de santé libéraux, des affaires, de faute inexcusable de l’employeur ou encore de responsabilité du fait des produits défectueux. Membre du barreau de Paris de 2007 à 2015, l’avocate est désormais inscrite à celui de Bordeaux. Elle a d’abord exercé en tant que juriste dans le secteur de la santé avant d’intégrer le cabinet Lacoeuilhe & Associés en 2007, puis de rejoindre Racine en 2015. Elle est diplômée d’un DESS en droit de la science médicale obtenu à l’université de Paris 5 Malakoff.

Spécialiste de l’assurance des personnes, Alice Simounet possède un savoir-faire spécifique concernant les assurances vie et prévoyance, individuelles et collectives. Au conseil comme en contentieux, elle intervient aussi en droit patrimonial et en droit de la vente, notamment pour les questions de responsabilité civile et de vente immobilière. L’avocate est inscrite au barreau de Bordeaux depuis 2013 et a commencé sa carrière chez Racine où elle est arrivée en tant que collaboratrice. Elle est titulaire d’un master 2 carrières judiciaires de l’université Montesquieu à Bordeaux.

Léna Fernandes