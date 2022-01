Quarante-huit associés nommés chez Jones Day

Les promotions d’associés s’enchaînent dans les grands cabinets internationaux. Après Quinn Emanuel, c’est au tour de Jones Day de présenter les avocats qui ont intégré son association à la rentrée 2022. L’enseigne américaine a ainsi promu 48 avocats comme associés, principalement aux États-Unis (36 associés nommés). En Europe, les bureaux de Madrid, Milan, Munich, Londres et Paris ont été renforcés. Les deux nouveaux associés français sont Cyril Philibert et Alexandre Wibaux.

Membre du département global disputes, Cyril Philibert est un spécialiste du contentieux commercial et de l’arbitrage. Il intervient pour les litiges post-acquisition, les délits commerciaux et les questions de risques industriels ou de responsabilité du fait des produits, en phases précontentieuse, contentieuse ainsi que dans le cadre de procédures d'exécution et lors d’expertises. Inscrit au barreau de Paris en 2007, l’avocat exerce depuis cette date pour Jones Day où il avait été nommé counsel en 2020. Il est titulaire d’un DEA en droit des affaires de l’université Panthéon Assas et d’un LLM en droit des affaires internationales de l’université d’Exeter.

Le domaine d’intervention d’Alexandre Wibaux couvre le capital-risque français et international, le capital-investissement, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux et la réglementation boursière. Il conseille ainsi des sociétés, des dirigeants, des émetteurs ainsi que des investisseurs dans le cadre de tours de financement, de LBO, de MBO, d'introductions en Bourse, de placements privés et d'offres publiques d'achat. L’avocat a commencé sa carrière en 2010 chez De Pardieu Brocas Maffei qu’il a quitté en 2014 pour intégrer Jones Day. Diplômé d’un master en droit des sociétés et management par l’université Panthéon Assas et d’un LLM en droit des sociétés par la Cornell Law School, il est inscrit aux barreaux de Paris et de New York.

Léna Fernandes