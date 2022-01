Qonto et Back Market frappent un grand coup

Cocorico ! La néobanque Qonto entre dans le cercle, de moins en moins restreint, des start-up hexagonales valorisées plus d’un milliard de dollars. Mardi 11 janvier, Roxanne Varza, patronne de la Station F et "reine californienne des start-up françaises", se délectait de la nouvelle sur Twitter. "Objectif initial : 25 licornes françaises d’ici à 2025. Situation actuelle : 25 licornes françaises en janvier 2022. Peut-être devrions-nous mettre à jour l’objectif." L’atteinte de la cible (ou presque, le secrétaire d’État chargé de la transition numérique Cédric O en dénombrant 24) est d’autant plus l’occasion de se réjouir que la Fintech devient aussi la start-up la mieux valorisée du pays, à 4,4 milliards d’euros. Soit plus que les 4,3 milliards de dollars atteint par Sorare.

Toujours plus d’ambitions

2025 continuera néanmoins d’être un point de repère pour l’univers de la tech. Créé en 2017, Qonto, qui compte actuellement plus de 220 000 clients en Allemagne, Espagne, France et Italie, envisage de devenir la solution de gestion financière d’un million de PME et de travailleurs indépendants en Europe d’ici là.

"Cette levée de fonds de série D révèle l'incroyable dynamisme de l'écosystème tech français et européen"

Son nouveau tour de table de 486 millions d’euros va l’y aider. La Fintech souhaite enrichir son service, que ce soit à travers de nouvelles fonctionnalités, des partenariats voire des acquisitions. Elle compte également continuer à se développer sur ses marchés et pour cela investir plus de 100 millions d’euros sur chacun des pays où elle est déjà présente et se lancer dans de nouveaux d’ici l’an prochain. Autre ambition : recruter et quadrupler ses effectifs pour atteindre plus de 2 000 collaborateurs en 2025.

"Cette levée de fonds de série D révèle l'incroyable dynamisme de l'écosystème tech français et européen. Nous comptons sur les décideurs politiques pour qu'ils poursuivent leurs efforts afin de garantir la réussite de l'entrepreneuriat, ce qui conduira à des champions européens et mondiaux porteurs d'innovation", note son cofondateur et PDG, Alexandre Prot. Et d’ajouter "Qonto est honorée d'accueillir les investisseurs internationaux les plus prestigieux pour soutenir notre mission de devenir le leader de la gestion financière des entreprises." Mené par Tiger Global et TCV, le tour de table réunit également huit nouveaux contributeurs : Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds, Guillaume Pousaz, Gaingels et Ashley Flucas. Ces derniers rejointent les investisseurs actuels Valar, Alven, DTS Global et Tencent.

Un record qui a tenu quelques heures

Signe de la vigueur de la tech tricolore, le record établi par Qonto a été battu quelques heures plus tard par Back Market. La place de marché spécialisée dans la revente de produits électroniques, notamment des téléphones, a annoncé une levée de 450 millions d'euros mardi après-midi. Cette opération valorise le groupe à hauteur de 5,1 milliards d'euros. A la manoeuvre se trouve le fonds britannique Sprints Capital qui est spécialisé dans le e-commerce. Parmi les pépites soutenues se trouvent Vinted, marketplace de référence mais aussi Revolut.

Le groupe dirigé par Thibaud Hug de Larauze évolue sur un secteur promis à une forte croissance. De fait, selon une étude Ifop, 32% des Français de 18 à 65 ans auraient déjà acheté un téléphone reconditionné.

OV