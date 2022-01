PwC Société d’Avocats lance une nouvelle practice en droit public

Après plus de quinze ans passés chez Gide Loyrette Nouel puis chez Allen & Overy, Antoine Coursaut-Durand rejoint PwC Société d’Avocats. L’ambition de cette nouvelle association ? Créer une practice en droit public et infrastructures dans des secteurs que le cabinet souhaite développer, comme l’énergie et l’environnement. Un domaine qu’Antoine Coursaut-Durand connaît bien : l’avocat a développé un savoir-faire reconnu sur les questions réglementaires dans le cadre d’opérations de M&A et en droit de l’environnement, et s’est souvent impliqué dans de grands projets d’infrastructures, nationaux ou internationaux.

Antoine Coursaut-Durand et son équipe offriront aux clients une palette de compétences plus large. L’associé pourra aussi accompagner les entreprises pour intégrer les critères ESG dans leur stratégie. Il est diplômé de Sciences-Po Paris et de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, en droit public économique.

Olivia Fuentes