PwC Société d’Avocats et Day One s’unissent

Pas de PwC France & Maghreb fort sans un PwC Société d’Avocats fort. Pas, non plus, de PwC Société d’Avocats fort sans un legal fort. "Le legal est dans l’ADN du cabinet, il vit pleinement aux côtés du tax", rappelle Loïc Le Claire, président de PwC Société d’Avocats. L’enseigne, qui a lancé l’été dernier une stratégie mondiale "The New Equation", ambitionne de sécuriser sa place sur le podium des cabinets d’affaires. Et n’a pas hésité à solliciter l’avis de sa clientèle : "Nous avons interviewé de grands clients et des clients de taille intermédiaire pour avoir des retours d’expérience, comprendre leurs besoins, leurs feuilles de route, savoir ce qu’ils attendaient de nous", explique Loïc Le Claire.

Résultat : PwC Société d’Avocats a bien compris que la numérisation et le changement de business model touchaient largement les directions juridiques. Quoi de plus évident, alors, qu’un rapprochement avec Day One, leader français de la transformation et de la numérisation des métiers du juridique ainsi que de la compliance ? L’acquisition – une première sur le marché des cabinets d’avocats – s’inscrit, elle aussi, dans la stratégie "The New Equation", qui veut miser sur les legal business solutions. Le cabinet continuera bien sûr d’investir sur les compétences et les savoir-faire clés du cabinet. Mais il faut également accélérer en parallèle sur le new business, l’accompagnement de la transformation de la fonction juridique. PwC incarne l’excellence legal, Day One apportera un "BDD", au sens de business, behaviour et digital.

Avocat augmenté

"Le deal avec PwC Société d’Avocats, et pas avec PwC global, avait du sens. Notre équipe repose sur la complémentarité des juristes et des économistes, qui comptent chacun pour la moitié des collaborateurs", indique Olivier Chaduteau, associé fondateur de Day One. Cette complémentarité, c’est l’écosystème de la transformation des métiers du droit. Écosystème que Day One a pu retrouver à l’échelle de la société d’avocats. Ensemble, ils ont construit une offre pertinente, mue par des "synergies naturelles, un ADN client ‘centric’ fort et une grande agilité", développe Loïc Le Claire. PwC apportera aussi à Day One une force de frappe supplémentaire, à toutes les étapes de la transformation des clients. Le cabinet de conseil pourra établir les feuilles de route de grands groupes, d’ETI et d’entreprises étrangères et bénéficier des moyens pour la mettre en œuvre. Sa pratique sera mondiale, pas seulement à l’échelle de la France. Les clients de PwC Société d’Avocats profiteront de nouveaux services, du benchmark d’organisation au legal lab sur les sujets d’innovation juridique.

L’enjeu de la direction juridique, aujourd’hui, est d’être un business partner dès le début d’un dossier. Le juriste doit être bon juriste. Il doit également s’aligner sur la transformation de l’entreprise. Loïc Le Claire et Olivier Chaduteau croient à la notion d’avocat augmenté, celui qui maîtrise les changements technologiques, l’IA, les industries et les outils numériques. Car "on observe un changement d’envergure", ajoute Olivier Chaduteau. La direction juridique s’inscrit dans toutes les opérations. L’extraterritorialité des lois, le RGPD, la loi Sapin 2, les questions géopolitiques ont aidé à ouvrir la fonction au sein de l’entreprise. Investir dans le juridique a du sens. "La transformation devient mondiale au sein des directions juridiques", résume le fondateur de Day One. Logique que, en retour, elles attendent de leurs cabinets qu’ils se transforment eux aussi.

Olivia Fuentes