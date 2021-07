PWC Société d’Avocats coopte un associé

Membre du pôle mobilité internationale de PWC Société d'Avocats depuis 2012, Arzhvaël Le Fur est un expert en droit du travail et de la sécurité sociale appliqué aux situations transfrontalières. Promu au rang d’associé, il prend la direction de l’équipe consacrée aux aspects de droit social dans le traitement des dossiers de mobilité internationale et d’immigration.

Arzhvaël Le Fur accompagne les multinationales françaises et étrangères dans l’appréhension des enjeux de mobilité internationale grâce à un savoir-faire pluridisciplinaire conjuguant droit du travail, de la sécurité sociale et de l’immigration. Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, il commence sa carrière à la Délégation des barreaux de France à Bruxelles avant de rejoindre le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale puis le cabinet d’avocats Taj à Paris. Arzhvaël Le Fur est titulaire d’un DEA en droit communautaire de l’université de droit et de science politique de Rennes.

