PwC France et Maghreb accueille un nouvel associé

Avec l’arrivée de Sam Manoo en qualité d’associé, PwC France et Maghreb développe ses activités de conseil sur les sujets data dans le secteur financier. L’avocat intervient auprès des clients de la structure – principalement des entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs – sur leurs problématiques liées aux technologies. Il dispose d’une expérience de plus de quinze ans qu’il a développée aux côtés de chief data officers, mais également au sein des différents départements métier et IT des banques et des assureurs intervenant dans la définition et la mise en œuvre de leur feuille de route data (acculturation, gouvernance, qualité des données…).

Sam Manoo a commencé sa carrière chez Sia Partners dans les services financiers, avant de poursuivre chez Algofi, Equinox-Cognizant et Adamantia. L’avocat a aussi exercé au sein du cabinet Aurexia en qualité d’associé chargé de l’expertise data management. Il est diplômé en affaires internationales de Sciences Po Paris.

