PwC France coopte huit associés

Après avoir développé son offre en legal business solutions grâce à l’acquisition de Day One, PwC Société d’Avocats renforce ses activités juridiques et fiscales en élevant huit avocats au rang d’associés : Lisa Fécard, Marie Sciberras, Sandra Fleurier, Simon Perrot, Arielle Ohayon-Cohen, Claire Pascal-Oury, Jérémie Schwarzenberg et François-Marc Venier. Désormais, la structure compte 64 associés en France répartis à Lille, Paris, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Rhône-Alpes Bourgogne.

Enjeux numériques

Lisa Fécard, spécialiste de la fiscalité des actifs numériques, intervient sur des FEC (fichiers des écritures comptables) et lors de contrôles fiscaux informatisés. Elle accompagne les entreprises françaises et les groupes étrangers lors de changements de systèmes, de mises en œuvre des processus d’archivage fiscal et lors de gestions des projets de facturation électronique. Diplômée d’un master en droit fiscal international de l’université Panthéon-Sorbonne et ingénieure en informatique et audit des systèmes d'information, elle intègre le département fiscalité de PwC Société d’Avocats en 2011, juste après avoir obtenu le titre d’avocate.

En droit des sociétés, Marie Sciberras exerce depuis 2008 au sein de l’équipe corporate legal du cabinet. Elle s’occupe des réorganisations et des restructurations de groupes de sociétés dans plusieurs secteurs, tant en France qu’à l’étranger, aux côtés d’organisations institutionnelles, industrielles ou financières. À cet égard, elle est membre du réseau juridique international business réorganisations de PwC Legal. En nommant Marie Sciberras associée, PwC Sociétés d’Avocats compte entamer la transformation et la numérisation de son activité legal, en particulier dans le cadre du projet d’automatisation des documents juridiques en corporate law. Elle a un magistère de juriste d’affaires et un DJCE spécialisé en droit des sociétés de l’université Panthéon-Assas.

Fiscalité internationale

Sandra Fleurier fait partie du département industries et services de la structure qu’elle a rejointe en 2008 après un début de carrière chez Deloitte. En 2013, elle choisit d’étudier la fiscalité américaine à l’université de Southern California, ce qui lui permet de travailler chez PwC à Philadelphie pendant un an. Aujourd’hui, son objectif est de soutenir la croissance des activités de conseil fiscal du cabinet auprès des grands groupes français lors de projets complexes de fiscalité internationale et sur des enjeux liés à la transformation de leur fonction fiscale. Elle est titulaire d’un master en droit des affaires de l’université Panthéon-Assas ainsi que d’un master en fiscalité internationale et d’un LL.M en droit de la Bond University.

Expert en matière de fiscalité internationale, Simon Perrot conseille les entreprises françaises et les groupes étrangers dans la sécurisation de leurs opérations, leurs projets de transformation et lors de leurs contrôles et contentieux fiscaux. Il les accompagne également dans leurs projets de réorganisation et dans le cadre de leurs transactions. Après avoir obtenu son master en droit fiscal des affaires de l’université de Lille et un mastère spécialisé droit et management international de HEC Paris et de l’ESCP, il rejoint PwC Société d’Avocats en 2009. Il sera détaché à New York en 2014 et y développera un savoir-faire en matière de fiscalité internationale. Sa nomination prend place dans la région Rhône-Alpes Bourgogne.

Fiscalité transactionnelle

Avocate au barreau des Hauts-de-Seine, Arielle Ohayon-Cohen a commencé sa carrière chez Deloitte en 2002 en tant que fiscaliste, puis chez PwC Société d’Avocats avant d’être détachée au sein de l’équipe private equity & M&A du bureau PwC à Londres en 2007. Ces années d’expérience lui ont permis d’acquérir un savoir-faire en matière de fusions-acquisitions, de conseil en fiscalité internationale et en management de projets. Sa clientèle est composée de fonds d’investissement mid et large cap ainsi que de groupes multinationaux qu’elle accompagne dans le cadre de leurs projets d’acquisition ou de cession, en France et à l’international. Elle a suivi une formation en droit des affaires et fiscalité à l’université Panthéon-Assas.

Claire Pascal-Oury contribue elle aussi au renforcement des activités du pôle deals legal de PwC Société d’Avocats, ainsi qu’au développement des activités carve out et post deal. Elle accompagne des fonds d’investissement, principalement mid et large cap, et des entreprises pour leurs projets d’acquisition, de cession ou de restructuration. Elle est diplômée de l’Institut de management et de communication interculturels et de l’université Paris-Saclay en droit des affaires. Elle devient avocate en 2005 en travaillant pour Brunswick Société d’avocats.

Jérémie Schwarzenberg est avocat au barreau des Hauts-de-Seine. Il est arrivé chez PwC Société d’Avocats en 2011 au sein de l’équipe deals après six ans chez EY. Il intervient auprès de ses clients – des fonds de private equity et des groupes multinationaux – dans le cadre de leurs transactions, en particulier dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des infrastructures. Il a également développé un savoir-faire en matière d’entreprises en difficulté. Il est titulaire d’un diplôme de Sciences Po Paris et d’un master en fiscalité internationale de l’université Panthéon-Assas.

Enfin, François-Marc Venier travaille pour PwC Société d’Avocats depuis 2006. D’abord détaché au Luxembourg, il rejoint le département financial services et intervient à ce titre en fiscalité des produits financiers, des opérations courantes, des transactions et restructurations des acteurs du secteur financier. En tant qu’associé, il a pour mission d’accompagner les grands groupes de gestionnaires d’actifs, français et étrangers, dans la numérisation de leurs fonctions, la gestion de leurs données fiscales, dans leur conformité avec les règles RSE et dans la réussite de leurs opérations de M&A. Il a obtenu un DJCE de l’université de Poitiers et est avocat au barreau des Hauts-de-Seine.

Anaëlle Demolin