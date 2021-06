Entreprises en difficulté : PWC élargit son offre

Souhaitant se positionner sur le marché des restructurations et des reprises d’entreprises en difficulté, PWC accueille Carole Dessus, une experte de ce type d’opération. Basée à Lyon, la nouvelle associée aura notamment pour mission d’accompagner les entreprises en difficulté sur le plan national.

Forte d’une expérience de vingt ans en fusions-acquisitions liées aux opérations de réorganisation et de retournement des entreprises, Carole Dessus lance une pratique restructuring et distressed M&A au sein de son nouveau cabinet. Elle conseille des dirigeants et des actionnaires et les accompagne pour la prévention des risques et dans le cadre de procédures collectives. Auprès des investisseurs français et internationaux, l’avocate intervient lors de la reprise d’entreprises en difficulté (acquisition pre-distress et distress). Titulaire d’un DEA en droit des affaires de l’université de Toulouse, elle commence son parcours en 1988 chez Lafarge Flécheux et rejoint UGGC Avocats trois ans plus tard. Elle intègre Lefèvre Pelletier & Associés en 2009 puis Wragge & Co (devenu Gowling WLG) en 2010. En 2012, Carole Dessus rejoint CMS Francis Lefebvre Avocats en qualité d’associée pour y créer le département restructuring.

Léna Fernandes