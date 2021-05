Pujos Avocats devient Spartans Avocats

Le fondateur du cabinet Pujos Avocats, Matthias Pujos, donne un nouvel élan à sa structure fondée en 2019 en la renommant Spartans Avocats. Après plusieurs mois de réflexion, l’associé a opté pour un nom rappelant le caractère offensif de son cabinet mais également Sparte, citée grecque célébrée dans l’Iliade d’Homère, en raison de ses origines grecques.

Plus de 70 millions d’enjeux

L’offre de Spartans Avocats gravite autour du droit pénal des affaires et du contentieux commercial. Matthias Pujos intervient nomment en matière de contentieux haut de bilan, post-acquisition, boursier mais aussi d’exequatur, dans le cadre de problématiques touchant au droit international privé et du droit pénal des affaires. "Des matières transverses qui m’amènent à intervenir dans les conflits entre actionnaires, lors d’infractions comme les abus de biens sociaux, de confiance ou encore le blanchiment", résume le fondateur. Récemment, l’avocat s’est ainsi illustré dans une importante affaire de blanchiment impliquant une tête de réseau d’officine bancaire en Algérie. Un dossier aux enjeux financiers colossaux puisque sur les douze mois d’enquête, les fonds frauduleux se sont chiffrés à plus 70 millions d’euros. Les problématiques de lutte contre la corruption prenant de plus en plus d’ampleur sur la scène juridique, Matthias Pujos a vocation à renforcer sa pratique de la compliance d’entreprise, "un réel chantier d’avenir", comme le qualifie cet ancien du cabinet Spinosi & Sureau Avocats.

Entouré d’une collaboratrice et de deux élèves-avocats, Matthias Pujos conseille principalement de grands groupes du secteur du BTP, des compagnies d’assurance, des family offices mais également des dirigeants de société. Il défend ces derniers lorsque leur responsabilité pénale est engagée. "L’essentiel de mon activité consiste à se concentrer sur la procédure d’un dossier et l’orientation stratégique à lui donner", explique ce réserviste de la Légion étrangère. De fait de ce statut militaire, les sujets de cyberdéfense attisent naturellement sa curiosité. L’avocat est également impliqué au sein l’École de guerre, qui forme les officiers à devenir généraux, où il dispense des cours d’éloquence.

Marine Calvo