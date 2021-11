Promotions chez Mayer Brown à Paris

En nommant 39 associés et 26 counsels parmi ses effectifs globaux, Mayer Brown renforce les rangs de 16 de ses bureaux en Amérique, en Europe et en Asie. Ces promotions, qui interviennent dans 11 des pratiques de la firme internationale, renforcent principalement les départements banque et finance, corporate et contentieux. À Paris, Jean-Maxime Blutel et Nicolas Danan accèdent à l’association. Marion Minard et Marine Ollive sont, elles, promues counsels.

Membre du département antitrust and competition, Jean-Maxime Blutel intervient en droit de la concurrence sur les plans national et européen. Il conseille des entreprises dans des affaires de prix de revente imposé, d’entente, de concentration et d’abus de position dominante. Il représente également ses clients dans le cadre de demandes de dommages et intérêts liées aux enquêtes menées par les autorités de concurrence. Titulaire d’un master 2 en droit européen des affaires de l’université Paris Descartes et membre du barreau de parisien depuis 2013, il exerce chez Mayer Brown depuis cette date. Nicolas Danan opère au sein du département tax, transactions and consulting où il assiste des groupes et des fonds d’investissement dans leurs opérations de fusions-acquisitions, de financement, ainsi que dans leurs transactions immobilières. Parallèlement, il accompagne des entreprises françaises et internationales dans leur fiscalité courante, mais aussi des particuliers dans la gestion de leur fiscalité patrimoniale. Diplômé du DJCE de l’université de Strasbourg et d’un MBA de l’Essec, il a, lui aussi, commencé sa carrière chez Mayer Brown après son inscription au barreau de Paris en 2013.

Avocate pour Mayer Brown depuis 2014, Marion Minard fait partie de l’équipe banking and finance du cabinet. Elle intervient dans la structuration, la négociation et la mise en place d'opérations de financements structurés auprès de fonds d’investissement et de groupes d’entreprises. Inscrite au barreau de Paris et de Madrid, elle est titulaire d’un master en droit international économique de l’université Panthéon Sorbonne, d’un master en droit international des affaires et management de l’Essec ainsi que d’un LLM du King’s College à Londres. Au sein du département corporate and securities, Marine Ollive conseille des fonds d’investissement et des groupes industriels dans leurs opérations de fusions-acquisitions, de cession et de leveraged buy out, mais aussi dans la mise en place de joint-ventures et dans le cadre de restructurations. Diplômé de HEC Paris et d’un master 2 en droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon Sorbonne, elle est inscrite au barreau parisien et a rejoint Mayer Brown en 2015.

