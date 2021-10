Promotions chez Fieldfisher

Installé à Paris depuis bientôt quinze ans, Fieldfisher poursuit sa stratégie de croissance interne. Les 20 associés du bureau parisien ont ainsi promu Mathilde Cazé et Paul Peyret, qui deviennent désormais counsels. Le cabinet peut de ce fait consolider son offre de services juridique en droit boursier et en droit public.

Deux volets de compétences renforcés

Avocate au sein du département marchés de capitaux, Mathilde Cazé accompagne des prestataires de services d'investissement et des sociétés des secteurs des nouvelles technologies, de la cleantech ou encore des sciences de la vie. Elle intervient lors d'introductions en Bourse, d’augmentations de capital, d'opérations de M&A coté, d'offres publiques et plus généralement d'investissements dans les sociétés cotées. Au quotidien, elle assiste également des émetteurs dans la gestion de leurs obligations légales. Inscrite au barreau de Paris depuis 2014, l’avocate a commencé chez Brunswick Avocats puis a rejoint Fieldfisher en 2018. Mathilde Cazé est titulaire d’un master 2 en droit bancaire et financier de l’université Panthéon Sorbonne et d’un autre master 2 en droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon Assas.

Paul Peyret est lui un spécialiste du droit public de l’immobilier, de la commande publique et du contentieux administratif. Auprès d’autorités publiques, de sponsors et de prêteurs, il intervient dans le cadre de projets d'infrastructures d'énergie, de transport, de télécommunications, de traitement de déchets et d'eau, ainsi que dans la réalisation d'ouvrages et d’équipements publics. L’avocat a développé également un savoir-faire particulier en contentieux et en regulatory dans les secteurs pharmaceutique, de l'énergie et de l'audiovisuel, et des compétences concernant les aides d'État. Paul Peyret a commencé sa carrière en tant que juriste à la direction des affaires juridiques du ministère de la Défense avant d’être admis au barreau parisien en 2010. Il est ensuite passé par les cabinets Ashurst, Reinhart Marville Torre, Watson Farley & Williams, Gowling et enfin Cazcarra & Jeanneau Avocats avant d’intégrer Fieldfisher en 2019. Il est diplômé d’un master 2 en droit public général de l’université de Pau et des Pays de l'Adour ainsi que d’un master 2 en droit des contrats publics et l’université de Poitiers.

Léna Fernandes