Promotions chez Bird & Bird

Bird & Bird procède à sa série annuelle de promotions sur le plan mondial en nommant 14 nouveaux associés, 2 counels seniors, 2 special counsels, 12 counsels et un directeur. Intervenant principalement en Europe, ses nominations renforcent les départements corporate, commercial, propriété intellectuelle, finance, droit social, immobilier, concurrence, fiscal, contentieux et administratif du cabinet d’avocats international. À Paris Carole Bodin est cooptée associée, Morgane Basque et Willy Mikalef sont promus counsels.

Au sein du pôle corporate, Carole Bodin conseille des groupes français et internationaux, des fonds d'investissement et des investisseurs institutionnels pour leurs opérations de fusions-acquisitions, de joint-ventures, de partenariats et de cessions de fonds de commerce. Auprès de fonds corporate, de fonds d'investissement ou de jeunes entreprises, elle intervient également dans le cadre d’opérations de private equity. Spécialiste des fonds de corporate venture, elle les assiste particulièrement lors de leurs investissements dans des sociétés innovantes. Après avoir été admise aux barreaux de Paris et New York, Carole Bodin rejoint le bureau parisien de Bird & Bird en 2009. Titulaire d’un LL.M. du Georgetown University Law Center, d’un master 2 en droits de common law de l’université Panthéon-Assas, et elle est également diplômée de Sciences Po Rennes.

Experte des technologies de l’information (IT), Morgane Basque intervient sur les projets liés au numérique dans un environnement international, notamment dans la négociation et la rédaction de contrats commerciaux et dans le cadre de l’application de droits d'auteur appliqués à l'IT. Sa connaissance des environnements réglementés et prudentiels ainsi que du secteur de la fintech lui permet d’accompagner ses clients lors de la mise en œuvre de leurs projets de dématérialisation de contrats, de signature électronique, de cybersécurité et de protection des données personnelles. Avant de prêter serment au barreau parisien, Morgane Basque a travaillé pendant plus de sept ans en tant que directrice juridique au sein de la filiale française de Huawei. Une fois avocate en 2016, elle exerce chez Courtois Lebel puis chez Harlay Avocats avant de rejoindre Bird & Bird en 2019. Titulaire d’un master 2 en droit du multimédia et de l'informatique de l’université de Panthéon-Assas, elle est également diplômée de l’université de Bristol en droit privé.

Willy Mikalef est spécialisé dans la protection des données personnelles ainsi que dans les secteurs des télécoms et du satellite. Il assiste les grandes entreprises du monde des technologies sur l'application d'obligations réglementaires, la négociation de contrats commerciaux dans le cadre de procédures devant des régulateurs (Cnil, Arcep) et des juridictions. Possédant une grande expérience en droit des communications électroniques et du satellite en Europe et dans les pays émergents, il traite les questions de déploiement de réseaux, d'autorisations, de spectre, d'usage de ressources en numérotation, d'interconnexion, d'interceptions, ou de réglementation des activités spatiales. Pour ce qui est de la protection des données personnelles ; il accompagne sa clientèle dans leur mise en conformité au RGPD et à la législation ePrivacy. Ayant étudié le droit chinois à Pékin et Shanghai, Willy Mikalef est titulaire d’un certificat de droit chinois et d’un master 2 en droit des activités spatiales et des communications électroniques de l’université Paris Sud. Avant d’intégrer Bird & Bird en 2014, il a exercé chez Ygma pendant un an.

Cabinet d'avocats généraliste, Bird & Bird compte plus de 1 300 à travers ses 30 bureaux situés en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. En France, l’enseigne réunit une centaine d’avocats dans ses bureaux de Lyon et Paris, co-dirigés par Alexandre Vuchot et Benjamine Fiedler.

