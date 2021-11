Professionnels de la restauration : trouver des contenants adaptés à vos produits

Dans le secteur de la restauration, la qualité des produits est aussi importante que celle des matériaux utilisés pour les contenants. Pour les services de vente à emporter, des barquettes alimentaires fiables doivent être employées afin de permettre de transporter et de conserver les plats.

L’importance de contenants de qualité

Les entreprises travaillant dans la restauration ont besoin de s’approvisionner régulièrement en barquette alimentaire sûre et saine. En plastique ou en carton, scellables ou étanches selon les modèles, ces articles doivent pouvoir être trouvés à tout moment et en grandes quantités. Les barquettes alimentaires jetables sont des produits essentiels pour répondre à tous les besoins des professionnels. La variété des tailles disponibles ainsi que la résistance aux températures (de -20 °C à 100 °C) sont indispensables pour s’appuyer sur des accessoires adaptés au secteur de la restauration. L’étanchéité des contenants est aussi une caractéristique importante afin de préserver la fraîcheur des préparations et assurer un bon transport des repas.

Les barquettes scellables ont l’avantage d’être micro-ondable et de convenir aux préparations chaudes ou bien froides. Ces articles en polypropylène ou en carton sont conçus pour ne pas altérer les goûts. Des boîtes en fibres de canne à sucre, issues d’une production neutre en carbone, peuvent aussi être privilégiées dans une optique éco-responsable. Leur couvercle à charnière est utile pour simplifier les manipulations au quotidien. Il s’agit de produits à la fois compostables et recyclables, offrant une option aussi bien solide que durable pour les transports de repas.

Un prestataire de référence pour vos produits

Les professionnels du secteur ont besoin de passer par une société de référence pour leur approvisionnement en contenants divers. Leader français pour la distribution de ce type de produits, l’entreprise Chomette est un fournisseur reconnu en mesure de donner accès à de nombreux types de barquettes alimentaires. Il s’agit d’une solution efficace pour équiper les CHR (« Cafés, hôtels, restaurants »), dont les sandwicheries, les brasseries, les traiteurs, les bars ou encore les gîtes. Les collectivités, comme les cantines scolaires ou d’entreprise, peuvent avoir recours à ce distributeur pour leurs contenants, mais aussi les professionnels du tourisme comme les résidences de vacances ou les campings.

Dans le secteur de la vente à emporter, les contenants jetables sont des produits dont l’usage nécessite de respecter un cahier des charges en adéquation avec le transport d’aliments. Pour cela, Chomette offre des garanties fortes aux entreprises avec son savoir-faire de plus de 20 ans et sa certification ISO 9001 version 2015.

Des articles répondant aux dernières normes

Les exigences du marché de la restauration imposent aux entreprises de s’approvisionner de manière réactive et efficace. En tant que partenaire de plusieurs grandes marques européennes, un distributeur comme Chomette permet aux professionnels d’avoir accès à une large gamme de produits adaptés aux problématiques de la restauration.

Tous les contenants mis à la disposition des entreprises ont fait l’objet de tests rigoureux afin de suivre les normes professionnelles françaises et européennes. Des produits respectueux de l’environnement peuvent également être sélectionnés afin de s’inscrire dans une démarche durable. Le soin apporté à la fabrication des différents contenants est assuré pour tous les professionnels des métiers de bouche.

Pour les entreprises, pouvoir compter sur des barquettes alimentaires qui répondent aux impératifs de l’univers de la restauration est indispensable. Un fournisseur performant sur le marché français est donc un atout précieux pour faire face à tous leurs besoins.