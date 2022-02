Proetic s’agrandit

Leurs compétences sont complémentaires, leurs valeurs communes, et la qualité du service client au cœur de leurs préoccupations : pour Ambre Steyer et Pierre de Montera, rejoindre Proetic était une évidence. Le cabinet de conseil en compliance et RSE créé par Sophie Musso, en 2019, propose à ses clients, SBF120 et CAC 40, la mise en place de programmes de conformité, anticorruption, RSE et data privacy. Avec un objectif : encourager une culture éthique au service de la performance de l’organisation. Les trois associés, qui ont exercé comme avocat, directeur anticorruption ou compliance manager dans de grands groupes, ont une fine connaissance des enjeux de leurs clients.

Ambre Steyer a démarré chez PricewaterhouseCoopers en 2014. Elle y réalisait des missions de commissariat aux comptes et d’audit. Elle a, ensuite, rejoint Microsoft France, dont elle a pris la tête du département compliance. Elle est diplômée de la Neoma Business School et de Dauphine. Avec Pierre de Montera, elle a fondé, en 2017, la société Alfred Compliance, spécialisée dans l’externalisation opérationnelle des programmes de compliance.

Pierre de Montera, quant à lui, a commencé sa carrière en 2001 chez HDM, une usine de création textile. Il rejoint ensuite le cabinet Oresys, où il intervient comme directeur d’étude sur des projets de conduite du changement. En 2013, il travaille avec Microsoft France à la refonte de la mise en œuvre opérationnelle du programme de compliance. Il est, lui aussi, diplômé de la Neoma Business School, ainsi que de la Harvard Law School.

Olivia Fuentes