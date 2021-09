Processus d’introduction en Bourse officiellement lancé pour le français OVHcloud

Le projet d’introduction en Bourse d’OVHcloud, annoncé par le conseil d’administration de la société en début d’année avant d’être confirmé en juin dernier, s’est concrétisé le 17 septembre avec l’approbation par l’AMF de son document d’enregistrement. La réalisation de l’opération reste toutefois soumise à l’obtention du visa de l’AMF, ainsi qu’à des conditions de marché favorables.

Accélérer sa trajectoire de croissance à l’international

OVHcloud, qui affiche un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d’affaires de plus de 20 % au cours des dix dernières années, revendique 1,6 million de clients à travers plus de 140 pays, et un chiffre d’affaires de 632 millions d’euros en 2020. Avec la cotation à venir, OVHcloud entend non seulement accélérer sa trajectoire de croissance, mais également s’étendre sur les marchés nord-américain et asiatique tout en renforçant sa position de leader européen. Michel Paulin, son directeur général, a déclaré que le groupe poursuivait l’objectif "d’atteindre un taux de croissance organique du chiffre d’affaires aux environs de 25 % à horizon 2025, qui pourrait être soutenu par des acquisitions".

Dans son communiqué de presse annonçant l’opération, OVH Cloud indique que la société souhaite "réaliser une augmentation de capital d’un montant pouvant aller jusqu’à 400 millions d'euros par émission d’actions nouvelles". Alors qu’il est prévu que le fondateur Octave Klaba et sa famille conservent une participation largement majoritaire au capital d’OVHcloud à l’issue de l’opération, les actionnaires qui ont accompagné la croissance du groupe depuis 2016 ont pour leur part rendu publique leur intention de céder une partie de leurs titres existants, tout en conservant une position importante au capital. Il s’agirait, selon le Wall Street Journal, d’une opération qui pourrait porter la valorisation de d’OVHcloud à plus de 4,7 milliards de dollars.

OVHcloud semble avoir dépassé les difficultés liées à l’incendie survenu dans l’un de ses quatre centres de données à Strasbourg en mars dernier, et qui a affecté les résultats opérationnels de ses troisième et quatrième trimestres de l’année en cours. Le groupe, qui bénéficie toujours du soutien de ses partenaires, continue d’afficher des chiffres de croissance à deux chiffres.

Laurier John-Pierce Ngombe