Procès Fillon : un an de prison ferme requis en appel

Le 29 novembre, le parquet général par la voix de l’avocat général Yves Micolet estime que l’ancien Premier ministre est coupable "d'enrichissement de manière illicite". Les réquisitions du parquet sont plus légères que les peines prononcées en première instance : cinq ans d’emprisonnement dont quatre avec sursis, 375 000 euros d’amende et une peine de dix ans d’inéligibilité. L’ancien candidat à la présidentielle de 2017 ne sera pas emprisonné puisque la peine de prison ferme requise est aménagée en détention à domicile avec bracelet électronique.

Pénélope Fillon écope de deux années de prison avec sursis et 100 000 euros d’amende. Marc Joulaud, ancien suppléant du député, est condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis.

Après deux semaines d’audience durant lesquelles l’ancien vainqueur de la primaire de la droite et du centre avait reconnu des "erreurs de communication" et exprimé des "regrets", le procès semble toucher à sa fin. Rappelons qu’en première instance (en juin 2020), François Fillon avait été condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont deux ferme ainsi que 370 000 euros d’amende et dix ans d’inéligibilité. Son épouse avait été condamnée à la peine suivante : trois ans de prison avec sursis, 375 000 euros d’amende et deux années d’inéligibilité.