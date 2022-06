Prix nationaux 2022 de VMF : le patrimoine à l'honneur

Le patrimoine national ne se résume pas aux grands monuments, musées ou cathédrales qui rythment nos paysages urbains et ruraux. C'est aussi un maillage fin d'innombrables demeures, châteaux, abbayes, jardins, mobiliers que des propriétaires passionnés préservent et font vivre au quotidien. Une noble tâche qui peut vite représenter un gouffre financier quand ces biens ne rentrent pas dans les cases parfois rigides de l'attribution des fonds publics. C'est pour pallier ce manque que VMF et ses mécènes décernent chaque année des Prix accompagnés d'une aide financière ou en nature. "Cette rencontre entre les propriétaires et leurs mécènes constitue souvent un coup de main décisif dans la préservation de ce patrimoine", a souligné Philippe Toussaint, Président de VMF.

Richesse et diversité

À l'annonce successive des 42 projets récompensés, l'incroyable richesse du patrimoine national frappe par son infinie variété. Châteaux et manoirs y côtoient ainsi des bâtiments de production et industriels – moulins, métairies, bâtiments agricoles – de merveilleux édifices religieux – monastères, bâtiments monastiques, chapelles – mais aussi meubles, tableaux, tapisseries, bronzes restés préservés, sans oublier les jardins et vergers. Répartis sur tout le territoire, ce véritable tissu de l’Histoire de France représente un potentiel d'attractivité économique et culturel sous-exploité. Car il ne s'agit pas d'un passé qui serait préservé pour le seul usage privé et mais bien d'un ensemble vivant et dans bien des cas, innovant !

Du passé à l’avenir

En effet, le patrimoine historique et naturel français met en œuvre des outils et procédés nouveaux, révélant des projets inventifs et porteurs d’avenir. C’est ce critère inattendu, « constituant presque un oxymore en matière de patrimoine », selon son mécène Vincent Roussel, notaire associé de l’étude Les Notaires du Quai Voltaire (LNQV), qui est spécialement promu par le Prix CINRJ-LNQV « Innovation ». Celui de cette année a successivement récompensé le Moulin de Mobecq (50) qui a retrouvé ses ailes grâce une mobilisation inédite et au travail engagé tant d'artisans locaux, que des lycéens et des membres d’un Centre d'aide par le travail (CAT) du voisinage, ainsi que le Château d'Enjaux qui abritait les installations de diffusion de Radio Toulouse pendant la Seconde Guerre mondiale. Détruit à la fin du conflit, il renaît aujourd'hui de ses cendres dans le cadre d'un projet audacieux, porté par deux entrepreneurs locaux, comprenant notamment la création d’un nouveau tiers lieu. "L'innovation doit se mettre au service du patrimoine, ces projets en sont l'illustration vivante", s'est réjoui Vincent Roussel, qui a remis personnellement le Prix à ses lauréats.

Un engagement pour relever tant les chefs-d’œuvre du temps qui passe que les défis des temps à venir.