Prix du Cercle Montesquieu 2022 : quatre avocats récompensés

Après l’intelligence artificielle en 2021, ce sont les marchés financiers qui sont à l’honneur au Cercle Montesquieu cette année. Depuis 1997, l’association récompense les meilleurs ouvrages relatifs au droit des affaires ou à la gestion des fonctions juridiques. Pour l’édition 2022, le célèbre prix est attribué à l’ouvrage Les abus de marchés, écrit par Éric Dezeuze, Florian Bouaziz, Mathieu Françon et Didier Martin, paru aux éditions LexisNexis. Il est arrivé en tête des 33 ouvrages étudiés par le jury, qui était composé de 11 membres de l’association sous la direction de Bénédicte Wautelet, directrice juridique du Groupe Figaro et vice-présidente du Cercle. Pour elle, "cet ouvrage précis, détaillé, exhaustif et pratique accompagnera utilement les directeurs juridiques de sociétés cotées pour prévenir et le cas échéant faire face aux délits d’initiés et leurs conséquences dévastatrices".

Le texte, à jour du règlement MAR du 16 avril 2014, décrypte les comportements sur les marchés financiers constitutifs d'abus au regard des réglementations européennes. L’accès aux data rooms, les abus de marchés sur les matières premières, le ramassage préoffre, la publication d’objectifs et de prévisions ou encore le trading à haute fréquence… L’ensemble de ces problématiques est examiné dans l’ouvrage qui présente également les règles préventives et les procédures répressives en vigueur devant l’Autorité des marchés financiers.

Anaëlle Demolin