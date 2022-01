Private Equity : les raisons du succès

4,3 milliards de dollars, telle est la valorisation de Sorare, plateforme mondiale de cartes sportives numériques à collectionner, créée en 2019 et qui aujourd’hui est la start-up ayant signé la plus grosse levée dans le domaine de la FrenchTech. Les levées de fonds ont le vent en poupe et cela pourrait bien n’être que les prémices de la montée en puissance du secteur du private equity.

Un contexte source d’opportunités

Additionnez un contexte de taux bas à une importante quantité de "dry powder" et vous obtiendrez un regain d’intérêt pour les marchés privés. Alors que les marchés actions subissent une forte volatilité, les investisseurs tentent de réinventer leurs stratégies en se tournant vers une classe d’actifs certes moins liquide mais plus résiliente. Diversité et innovation sont également au rendez-vous, le marché des entreprises non cotées en Bourse comptant pas moins de 350 000 sociétés.

Décorrélé des marchés publics, le capital-investissement a suscité l’intérêt chez tous les types d’investisseurs

De plus, les secteurs d’activité au sein desquels la gestion privée investit sont des domaines au potentiel de développement important, tels que la tech ou la santé - crise sanitaire oblige - favorisant les performances. Décorrélé des marchés publics, le capital-investissement a suscité l’intérêt chez tous les types d’investisseurs, le rendant de plus en plus accessible et permettant l’émergence de nouveaux projets sur ce segment. En 2021, certaines sociétés de gestion telles qu’Hermance Capital Partners ont lancé des fonds de fonds en immobilier ayant un engagement financier à coût inférieur aux fonds à public professionnel.

Engagement et impact

À l’instar des marchés publics, le secteur du capital-investissement cherche également à rendre ses investissements plus verts. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance abondent jusqu’à devenir un impératif et non plus une option. Et c’est une bonne nouvelle. Tant les épargnants français que les institutionnels souhaitent investir éthique, et miser sur des entreprises privées semble constituer une alternative plus que rentable : 139 LBO ont été menés sur le premier semestre 2021, une tendance poussée par la reprise économique.

L’activité du private equity donne l’occasion de s’engager directement au sein de l’entreprise

En adéquation avec les préoccupations climatiques actuelles, les critères extra-financiers sont intégrés dans la gestion des experts financiers et, ainsi, les gérants voient leurs portefeuilles surperformer, comme l’explique Paul Newsome, Partners et responsable des solutions d’investissement chez Unigestion. "Les investissements en PE permettent aux investisseurs de cibler des résultats positifs précis pour la société et l'environnement d'une manière réellement mesurable sans pour autant sacrifier la performance". L’activité du private equity donne l’occasion de s’engager directement au sein de l’entreprise et ce en continu, sur le long terme. Mesurables, les résultats sont un moyen sûr d’aligner sa gestion avec les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, fil rouge d’un avenir plus responsable. De plus, investir dans des entreprises non cotées en Bourse est également une façon de regarder au-delà des avantages fiscaux. Cela donne du sens en accompagnant des PME et ETI dans leur développement et leur croissance, aux côtés des dirigeants. Un secteur porteur, devenu incontournable au profit de l’économie réelle et qui a encore de beaux jours devant lui.

Marine Fleury