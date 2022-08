Private equity et assurance-vie luxembourgeoise

Les investisseurs fortunés et avertis évoluant dans un contexte international expriment aujourd’hui un intérêt accru pour une offre plus diversifiée et plus sophistiquée. Les solutions en unités de compte proposées au sein des contrats d’assurance vie luxembourgeois répondent à ces enjeux, avec des possibilités de personnalisation sur mesure. Le Private Equity est de son côté fortement plébiscité car il permet aux clients d’une part d’investir dans l’économie réelle et d’autre part d’aller chercher du rendement déconnecté des marchés traditionnels.

Cependant, accéder à ces investissements n’est pas facile sans être (très) bien accompagné. En effet, le Private Equity, littéralement capitaux propres privés ou non cotés, consiste à acheter des actions d’entreprises non cotées en Bourse, soit directement (en devenant actionnaire), soit via des fonds. Et ces investissements sont, pour la plupart, réservés aux institutionnels.

Ainsi, afin de rendre cette classe d’actif accessible à nos clients avertis, ayant à la fois la capacité financière et la volonté de supporter les risques associés à ce type d’investissement (y compris le risque de perte en capital ou le manque de liquidité), Cardif Lux Vie lance la commercialisation d’un nouveau Fonds Interne Collectif FIC Altaroc 2022 dans le cadre de ses contrats d’assurance vie et de capitalisation. Ce fonds propose aux souscripteurs une solution "all in one" de diversification des investissements au sein de leur contrat d’épargne. Nous avons confié sa gestion à Amboise Partners, une des plus anciennes sociétés européennes de Private Equity. Les investissements sous-jacents sont quant à eux intégralement réalisés dans le Fonds Altaroc Global 2022, lui-même constitué de 6 fonds de Private Equity sélectionnés parmi les meilleurs au plan mondial.

"La difficulté avant d’investir en Private Equity, c’est bien la sélection des fonds"

Rappelons-le, la difficulté avant d’investir en Private Equity, c’est bien la sélection des fonds, car de grands écarts de performances sont observés entre les différents gérants. La très grande qualité des portefeuilles d’exception construits par l’équipe Altaroc (dont Maurice Tchenio et Frédéric Stolar, deux anciens patrons de fonds qui cumulent près de 80 ans d’expérience dans la gestion de fonds de Private Equity internationaux) permet d’offrir à notre clientèle avertie une exposition de qualité.

Et pour satisfaire ces nouveaux investisseurs, nous sommes fiers d’associer à cette offre deux valeurs qui nous sont chères : la RSE et le digital. Tout d’abord, le FPCI sous-jacent Altaroc Global 2022 est classé article 8 selon la réglementation SFDR et met en avant des caractéristiques environnementales et sociales. La société de gestion Amboise Partners est aussi signataire des PRI (Principes pour l’Investissement Responsable), s’engageant ainsi à intégrer des critères responsables dans sa gestion et ses politiques d’investissement. Enfin, cette offre peut être souscrite de manière totalement digitalisée (dans un premier temps pour nos clients français), 100% paperless, via notre outil e-Club qui propose des parcours fluides et simplifiés.

Rien de cela n’aurait été possible sans le savoir-faire, l’expertise, mais également le sens de l’innovation des équipes en interne que je tenais à saluer. Tous ont travaillé ensemble, de manière transverse, et sont restés orientés résultats. C’est une excellente illustration de l’esprit partenarial qui nous anime et de notre capacité unique à construire des solutions sur mesure.

En conclusion, la Compagnie est fière d’adopter une stratégie de développement proactive de cette classe d’actifs qui connaît ces dernières années une croissance exceptionnelle. Il nous tient à cœur de jouer un rôle clé et central dans le développement de cette activité en œuvrant étroitement avec les principaux acteurs de cet écosystème. Cette catégorie de fonds a aujourd’hui toute sa place dans une allocation d'actifs pour des investisseurs avertis, notamment au sein des contrats d’assurance vie où elle devient un formidable outil de diversification.

Marco Visocchi – Responsable Marché France – Cardif Lux Vie