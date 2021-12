Primonial REIM France acquiert 33 Ehpad en France

Le portefeuille développe au total près de 113 000 m² de surface et représente une capacité d’accueil de plus de 2 400 lits et plus de 130 appartements de résidence services pour seniors. L’ensemble des 33 Ehpad est intégralement loué, dans le cadre de baux fermes longue durée, au groupe Colisée, acteur de référence de la prise en charge globale de la dépendance en France et en Europe.

Marché porteur

Cette opération d’envergure permet ainsi de mettre en place un partenariat long terme entre Primonial REIM France et le Groupe Colisée dans le cadre de ce portefeuille. Il est d’ores et déjà prévu sur le périmètre actuel, la réalisation d’extensions à court et moyen terme afin d’accroître la capacité d’accueil des établissements. Les établissements sont localisés dans les principales villes des six régions suivantes : Ile-de-France (3), Auvergne-Rhône-Alpes (7), Provence-Alpes-Côte-d’Azur (8), Bourgogne-Franche-Comté (9), Alsace-Lorraine (3), et Occitanie (3). L’immobilier de santé en France est un marché aux fondamentaux solides et aux perspectives de croissance fortes. Porté par des tendances démographiques de long terme (vieillissement de la population, allongement de la durée de vie, augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes, etc.), les besoins d’une offre de soins et de santé vont continuer à croitre significativement dans les prochaines décennies, nécessitant le développement par les acteurs privés de structures d’accueil adaptées, modernes et performantes pour les patients et leur famille.

Grégory Frapet, Président de Primonial REIM France, déclare : "Je me réjouis de cette acquisition d’envergure menée avec le groupe Colisée. Cette transaction - la plus importante du marché en immobilier de santé en Europe cette année - illustre parfaitement notre stratégie de développement sur cette classe d’actifs qui consiste à développer des partenariats stratégiques avec des opérateurs nationaux ou internationaux pour les accompagner dans leurs besoins immobiliers, tout en générant pour nos clients investisseurs de la récurrence de revenus locatifs potentiels sur le long terme."

Leader santé

Avec plus d’un milliard d’euros d’investissements réalisés en immobilier de santé depuis le début de l’année, la plateforme immobilière paneuropéenne Primonial REIM confirme sa position de leader sur cette classe d’actifs. Au total, ce sont plus de dix milliards d'euros d’encours gérés comprenant différentes typologies d’établissements localisés dans six pays européens : France, Allemagne, Espagne, Portugal, Italie et Irlande. Pour cette transaction, Primonial REIM France a été conseillé par le cabinet d’avocats Fairway (Maître Frédéric Lefébure et Maître Cloé Teisson) pour la partie juridique, l’étude Allez & Associés (Maître Guillaume Chemithe et Me Alexandre Ollagnon) pour le volet notarial, Careit (Filippo Monteleone et Giuseppe Zolzettich) et Adama Conseils & Transactions (Jean-Luc Illouz eOlivia Vitart) pour la partie technique et opérationnelle, et KPMG (Maître Jean-Etienne Chatelon) pour la partie fiscale.

AC