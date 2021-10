Primonial Reim et Société Générale Assurances s'emparent de l'immeuble "Window" à La Défense

Entièrement restructuré en 2018, l’immeuble "Window" développe près de 45 000 m² de bureaux classé Code du travail. Il accueille RTE (Réseau de Transport d’Electricité), comme locataire unique dans le cadre d’un bail ferme de 12 ans.

Certifications et services

L'actif profite d’une excellente visibilité avec une façade de 150 mètres linéaire, juste au-dessus d’un des centres commerciaux les plus fréquentés d’Europe "Westfield Les 4 Temps" situé à La Défense, le premier quartier d’affaires européen. Il bénéficie, en outre, des certifications environnementales HQE et BREEAM niveau "Excellent". L’immeuble offre des prestations et services de haute qualité à ses occupants : des plateaux de bureaux en premier jour et profonds de 4 500 m² conçus pour une utilisation flexible et agrémentés d’une vue panoramique avec vitrage toute hauteur au 7ème étage, des restaurants d’entreprise et cafétérias, une brasserie, un centre de conférence, un business lounge, un fitness center, une conciergerie et deux grands atriums.

Longue vie à La Défense

Grégory Frapet, Président de Primonial REIM France, déclare : "Nous sommes très heureux de cette nouvelle opération réalisée aux côtés de Société Générale Assurances. L’acquisition de l’immeuble "Window" est l’une des plus importantes transactions sur le marché de l’immobilier de bureaux depuis le début de l’année en termes de volume et démontre une fois encore notre capacité à nous positionner sur des opérations de grande envergure pour le compte de nos clients investisseurs. Cette transaction illustre également nos convictions fortes sur l’immobilier du bureau et notre stratégie d’investissement qui vise à nous positionner sur des immeubles "siège" de grande taille, au cœur du Grand Paris et occupés par de grandes entreprises corporate."

Yann Briand, Directeur immobilier de Société Générale Assurances, ajoute : "En tant qu’investisseur responsable, l’acquisition de l’immeuble "Window" s’inscrit pleinement dans la stratégie de Société Générale Assurances de privilégier les investissements immobiliers à forte efficacité énergétique. Les qualités intrinsèques de cet actif lui confèrent une réversibilité et une résilience sur le long terme. Nous nous réjouissons d’avoir collaboré avec Primonial REIM France et de travailler ensemble à sa valorisation."

Pierre Leocadio, responsable des investissements en Europe pour Oxford Properties, le vendeur, témoigne : "Nous sommes ravis d’avoir travaillé avec les équipes de Primonial REIM France et Société Générale Assurances, qui nous ont approchés off-market. La vente de "Window", est un signal fort pour le marché de La Défense et nous souhaitons réinvestir les recettes de cette vente dans de nouvelles opérations en ciblant notamment de nouveaux secteurs afin de diversifier notre portefeuille, que nous souhaitons par ailleurs doubler au cours des 5 prochaines années."

Dans cette transaction, Primonial REIM France et Société Générale Assurances ont été conseillés par le cabinet d’avocats Clifford Chance pour la partie juridique, l’étude Cheuvreux pour le volet notarial, ARC pour la partie technique, le cabinet Mazars pour la partie comptable et KPMG pour la partie fiscale. Cette opération a été réalisée avec BNP Paribas Real Estate. Dans cette transaction, Oxford Properties a été conseillé par le cabinet d’avocats Lacourte Raquin Tatar pour la partie juridique, l’étude Lasaygues pour le volet notarial, le cabinet Bredin Prat pour la partie fiscale et Denjean pour la partie comptable.

AC