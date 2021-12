Présidentielle : les juristes d’entreprise sur le pont

Les juristes d’entreprise semblent vouloir entrer dans le débat politique. "Il est de notre devoir de défendre une vision ambitieuse et moderne du droit français, loin de toute logique politique partisane ou corporatiste, un droit créatif et protecteur", explique l’AFJE dans un communiqué visant à annoncer le lancement d’une plateforme consacrée à la campagne présidentielle. Un outil à travers lequel les juristes d’entreprise s’adressent directement aux futurs candidats à l’Élysée. Ils invitent ces derniers à se pencher sur cinq grandes thématiques. Au menu ? Renforcer la compétitivité du droit français, concevoir un Code européen des affaires, moderniser la fabrique du droit des affaires, garantir un service public de la justice ambitieux, positionner le droit au centre de la République. Des points développés en ligne et accessibles directement sur le site de l’AFJE.

"Toutes ces réformes ne porteront leurs fruits que si on parvient à replacer le droit au cœur de la République. À cet égard, il nous paraît urgent de renforcer l’éducation au droit dès le plus jeune âge (…) Une mobilisation générale doit être envisagée sans tarder pour que le droit soit le bien de toutes et tous et pas seulement la chose des experts", peut-on lire sur le communiqué de l’AFJE. En marge de sa plateforme, l’AFJE préconise de mettre en place des modules gratuits de formation pour tout citoyen majeur qui le souhaite. Comment ? Grâce à la bonne volonté des collectivités, ou encore des étudiants en faculté de droit. Un projet ambitieux auquel l’AFJE se dit "prête". Gageons qu’elle ne soit pas seule.

C.C.